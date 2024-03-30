تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة لوتون تاون اليوم

يستضيف فريق توتنهام مساء اليوم السبت، نظيره فريق لوتون تاون على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الأسبوع الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي 2023-2024.

تشكيل توتنهام المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

خط الدفاع: ديستني أودوجي، كريستيان روميرو، رادو دراجوشين، بيدرو بورو.

خط الوسط: يفيس بيسوما، باب سار، جيمس ماديسون

خط الهجوم: بيرنان جونسون، سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي

موعد مباراة توتنهام ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة توتنهام ضد لوتون تاون اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة توتنهام ضد لوتون تاون مساء اليوم السبت وتحديدًا عبر قناةbein Sports 1HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

ترتيب توتنهام ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

يحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 53 نقطة، بعد الفوز في ستة عشر مباراة والتعادل في خمسة لقاءات وخسارة سبع مباريات.

علي الجانب يتواجد فريق لوتون تاون المركز المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في سبعة لقاءات وخسارة سبعة عشر مباراة.