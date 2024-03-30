بعثة الأهلي تعود إلى القاهرة بعد الفوز على سيمبا التنزاني

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة حسام غالي عضو مجلس الإدارة الأهلي من ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا إلى مطار دار السلام مباشرة في طريقها للعودة للقاهرة.

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وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على سيمبا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



سجل هدف الفوز للأهلي أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 5 من عمر المباراة، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم الجمعة المقبل.