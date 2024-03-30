ليالي رمضان .. الأنفوشي للإيقاعات الشرقية تتألق في الإسماعيلية

استمر فرع ثقافة الإسماعيلية، في تقديم الفعاليات الثقافية والفنية، احتفالا بشهر رمضان، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ في إطار برامج وزارة الثقافة.

استهلت الليلة التاسعة بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، قدمت الفرقة مجموعة من الفقرات على أنغام السمسمية "الصيادين، بتغني لمين ياحمام، أم الخلول، فقرة المولوية، تدريب الفنان عمرو عجمي.

بينما قدمت فرقة أطفال الفنون الشعبية بالإسماعيلية باقة من الرقصات منها: عدى النهار علينا، كما قدمت فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة المدرب عزت بسيوني، مجموعة متميزة من الفقرات ومنها "اديني قلبك، برضاك، والله بعودة يا رمضان، رمضان كريم، فقرة إيقاع يوسف كرم، بجانب عدد من الفقرات الإيقاعية.

وفي الجانب الثقافي أقيمت أمسية شعرية لنخبة من الشعراء، وألقى الشاعر أحمد إسماعيل عدة قصائد منها "زرار النور، الموت واقفا"، بينما ألقى الشاعر محمد حسان قصائد في رثاء الأبنودي وسيد حجاب، كما تحدث الأديب عبد الحميد البسيوني عن مجموعته القصصية "مساءات مرة"، وألقت الشاعرة فاطمة البيك قصيدة بعنوان "إليك"، والشاعر خالد كردي قصيدة بعنوان" ساندين".

وضمن فعاليات برنامج "عطر الأحباب" أقيمت حلقة جديدة ضمن مقهى محمود دياب الثقافي للاحتفاء بالشاعر الراحل محمد يوسف، وتحدث عنه الأديب مدحت منير مقدما قراءة نقدية لأبرز أعمال الشاعر الراحل وسماته الأدبية، ودوره في إثراء قصيدة العامية المصرية.

أعقب ذلك أمسية شعرية أخرى لعدد من الشعراء، وقدم الشاعر أشرف كردي قصائد منها "حداد، عابر سبيل"، الشاعرة كريمة إبراهيم "ياهاجري".

كما عقدت محاضرة بعنوان "موائد الرحمن" للأديب جمال حراجي، متناولا تاريخها باعتبارها إحدى أهم مظاهر وطقوس الشهر الفضيل، وقدمت د. أمل سعد محاضرة بعنوان "التنمية المستدامة مستقبل مشرق للأطفال".

الفعاليات تنفذ بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وتقام فعاليات برنامج عطر الأحباب بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان والإدارة العامة للثقافة العامة.

زخم وتنوع في فعاليات فرع ثقافة الإسماعيلية

وفي سياق متصل شهدت حديقة الشيخ زايد عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، قدمت خلاله باقة من الأغنيات على أنغام السمسمية منها "إسماعيلية ياللي هواك، وراك وراك، دار الشدوف، منايا أزور النبي، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها".

كما ناقشت مكتبة أبو صوير الثقافية كتاب "حيوانات خطيرة"، بدار الرحمن للأيتام، وتحدث المحاضر عبد الرحمن فراج، عن أنواع الحيوانات وبيئاتها والسلاسل الغذائية الموجودة في الطبيعة، وكيف تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي، كما قدمت فرقة مسرح العرائس فقرة فنية توعوية.

واختتم بيت ثقافة الشيخ زايد اليوم ورشة رمضانيات التي أقيمت على مدار 4 أيام خلال ليالي رمضان بالفرع، تضمنت فوانيس رمضان، وسجادة صلاة، وزينة رمضان، وذلك بحضانه سفاري، بالاضافة لختام ورشة فانوس رمضان ببيت ثقافة التل الكبير، وفي بيت ثقافة الضبعية نفذت ورشة عمل محسم فانوس رمضان.

وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية استمرار فعاليات الورش الفنية والحرفية ومنها ورشة الحلي، والمشغولات اليدوية، وورشة تصميم معلقات رمضانية بخامات متنوعة، ومظاهر العيد. ونظم بيت ثقافة طفل القنطرة شرق حوارا ثقافيا بعنوان"الطبيعة تئن" أدارته آمال عسران، بحضور تلاميذ مدرسة العبور الرسمية للغات، وتحدثت عن مفهوم الطبيعة، ومكوناتها، وكيف جار عليها الإنسان وأساء إليها متعمدا أو دون قصد، كما تطرقت إلى وسائل الحفاظ على نقاء الطبيعة والجهود التشريعية العالمية في هذا الشأن، بالإضافة لعرض فيلم وثائقي قصير حول خطورة تدمير الغابات والتعقيب على محتواه.