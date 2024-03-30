كسوف الشمس.. هل سيكون مرئيًا في مصر والمنطقة العربية؟

كسوف الشمس 2024.. أثيرت حالة من الجدل الأيام الماضية بعدما كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية على موعد مع كسوف كلى للشمس الإثنين الموافق 8 أبريل 2024م، حيث يتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1445هـ، وهو أول كسوف شمس فى 2024.

وتساءل الكثيرون فى مصر عن مدى رؤية كسوف الشمس فى مصر أم لا؟ حيث إنه قد يؤدى النظر إلى الشمس فى هذه الحالة إلى الإصابة بالعمى، حيث إن ظاهرة الكسوف الشمسي والخسوف القمري هي ظواهر فلكية طبيعية ليس لها علاقة بما يُثار على مواقع التوصل الاجتماعي من نهاية الساعة، أو غضب الله على الأرض.

كسوف الشمس الكلى:

الكسوف الشمس الكلى المرتقب لا يمكن رؤيته فى مصر، ويمكن رؤيته ككسوف كلي في المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا).

ومن الممكن رؤيته ككسوف جزئي في غرب أوربا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية)، ولا يمكن رؤيته في مصر.

ويستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات 10 دقائق تقريبًا، عند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس.

ويغطي الكسوف الكلي مساحة عرضها 197.5 كم وسوف يستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية.

ويحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران، أو الاجتماع أي أن حدوث الكسوف الشمسي بشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

كما يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرًا.

كسوف كلي للشمس في أغسطس 2027

جدير بالذكر أنه ستتكرر ظواهر كسوف الشمس وخسوف القمر بشكل سنوي في مناطق مختلفة من العالم، وسوف تشهد المنطقة العربية كسوفًا كليًا للشمس في أغسطس 2027.

وقد تم التنبيه على المواطنين في المناطق التي سوف تشهد الكسوف بعدم النظر للشمس بالعين المجردة؛ لأن ذلك قد يؤدى إلى الإصابة بالعمى، والتنويه بأن ظاهرة الكسوف الشمسي والخسوف القمري هي ظواهر فلكية طبيعية ليس لها علاقة بما يُثار على مواقع التوصل الاجتماعي من نهاية الساعة، أو غضب الله على الأرض.