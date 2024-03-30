السفراء يشكرون الأزهر الشريف وإمامه "الطيب" لرعايته الوافدين

بحضور دبلوماسيين وقيادات الجامعة ومستشارة شيخ الأزهر..

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر في الإفطار الجماعي الذي نظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر الشريف رئيسة المركز، وحضور السفير خالد بحاح، سفير جمهورية اليمن الشقيقة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالقاهرة للدول التي يدرس طلابها بالأزهر الشريف، مع حضور طلاب تلك الدول، والدكتورة فاطمة هنداوي، وكيلة كلية الدراسات العليا، والدكتورة عزيزة الصيفي، أستاذ البلاغة عضو اللجنة التنفيذية لخدمة المجتمع، والدكتورة شهيدة مرعي، نائب رئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.

وأكد الدكتور سلامة داود خلال مشاركته بالإفطار الجماعي أنه لا تُعرف مؤسسة في التاريخ اجتمعت حولها كل هذه الأعراق والجنسيات مثلما يحدث اليوم في الأزهر الشريف؛ بسبب تمسك المؤسسة بالمنهج الوسطي الذي يمثل جوهر الإسلام، وهو سر بقاء الأزهر الشريف كل هذه القرون ولا يزال شابًّا فتيًّا، مضيفًا أن حرص الأزهر الشريف على الالتقاء بطلابه الوافدين في كل المناسبات دليل على حرصه الشديد على مشاركتهم كل الأوقات المهمة خلال مسيرتهم بالأزهر الشريف، وحتى يكونوا خير سفراء له في بلادهم بعد العودة إليها.

وأعربت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر الشريف لشئون الوافدين، عن سعادتها بحضور عدد كبير من ممثلي السفارات التي ينتمي إليها الطلاب الوافدون الدراسون في الأزهر الشريف، والذي يتيح تعزيز التواصل بين البعثات الدبلوماسية في مصر ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وتبادل الأفكار حول دعم طلابهم الدراسين بالأزهر الشريف، كما أنه يمكن ممثلي السفارات من الاطلاع على الخدمات التي يتلقاها أبناؤهم، ويعزز من التعاون المشترك في تذليل أي عقبات تظهر أمام الطلاب.

وأشار الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن مشاركة الطلاب الوافدين هذه الأوقات الرائعة في شهر رمضان المبارك، وتنظيم الإفطار الجماعي لهم داخل الجامع والجامعة ومركز الوافدين؛ كلها مبادرات طيبة ومهمة؛ حتى يشعر هؤلاء الطلاب بأنهم في مؤسسة تحرص على خدمتهم ورعايتهم وتوفير كل سبل الراحة والتقدير لهم، فهم أمانة في عنق الأزهر الشريف حتى يعودوا إلى بلادهم وقد حصَّلوا العلم النافع والسلوكيات الطيبة والقيم الحميدة التي تعكس سماحة الأزهر الشريف ومنهجه القويم.

وقام رئيس الجامعة والحاضرون بزيارة إلى مدفع رمضان التاريخي الموجود على أرض مدينة البعوث الإسلامية؛ حيث شهدوا لحظة إطلاق المدفع، مع شرح وتعريف بالمدفع ورمزيته التاريخية والمراحل والعصور التي مر بها، باعتباره جزءًا من مكونات الثقافة المصرية، ورمزًا من رموز شهر رمضان الكريم التي اشتهرت بها الثقافة المصرية.

وقد عبرت الوفود الدبلوماسية المشاركة في حفل الإفطار عن شكرهم للاهتمام الذي يجدونه من قيادات الأزهر الشريف تجاه الطلاب الوافدين، مقدرين كل الجهود التي تبذل من قيادات الأزهر الشريف في تقديم الدعم للطلاب الوافدين والأجانب في كل الأمور، وهو ما يجعلهم يطمئنون على أبنائهم في رحاب الأزهر، ويزيد ذلك من إقبال الطلاب على الأزهر الشريف كل عام، مقدمين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ولرئيس الجامعة، ومستشارة شيخ الأزهر الشريف.

وعقب انتهاء الإفطار الجماعي، أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي إطلاق خدمة الرسائل الإخبارية للطلاب الوافدين، وتشمل باقة من الخدمات الرقمية المتكاملة للتواصل المباشر مع الطلاب الوافدين؛ لتيسير رحلتهم العلمية داخل الأزهر الشريف، وتشمل الخدمات المقدمة؛ خدمة الرسائل النصية، التي يتلقاها الطالب الوافد على هاتفه الشخصي لتسهيل التواصل المباشر معه، وقناة على تطبيق (واتساب) باسم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، وأخرى على تطبيق (تليجرام) بالاسم ذاته؛ وذلك لتوفير خيارات تواصل متنوعة مع الطلاب الوافدين، وتبادل المعلومات، إضافة إلى الصفحة الرسمية للمركز على (فيسبوك) التي ينشر عليها أخبار المركز، و(موقع الويب) لتقديم معلومات شاملة عن الخدمات المقدمة وخطوات التسجيل للدراسة والبرامج التعليمية.

ويمكن للطلاب الاشتراك في خدمة الرسائل الإخبارية على واتساب من خلال هذا الرابط: https://whatsapp.com/channel/0029Va5yKAjFy725DMEFX423

وعلى تليجرام من خلال هذا الرابط:

https://t.me/IASJAzhar