درس التراويح بالجامع الأزهر: العشر الأواخر فيها الخير كله وهي فرصة لمن فرّط وقصر

أوضح الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن المسلمين منذ بضعة أيام كانوا ينتظرون قدوم شهر رمضان، والآن أوشك رمضان ان ينتهي، ولم يتبق منه إلا أيام قليلة وساعات معدودة، لافتا إلى أن هذه الأيام الأواخر تلفت نظرنا إلى أن لكل أول آخر ولكل بداية نهاية، وسبحان من لا أول له ولا آخر ولا بداية ولا نهاية.

وأكد الغفير، خلال درس التراويح بالجامع الأزهر اليوم، أن هذه الساعات المتبقية من هذا الشهر الفضيل فيها الخير كله، فالأعمال بالخواتيم، كما أن فيها هدية الله عز وجل لهذه الأمة، ألا وهي ليلة القدر، تلك الليلة التي من وُفِقَ لقيامها ورزق خيرها غفر له ما تقدم من ذنبه، حيث جعلها الله تعالى تكرمة لهذه الأمة.

وأوضح الغفير، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بهذه الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان احتفالا بالغا، فقد أخرج الإمام البخاري وغيره عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَر»، مؤكدا أن هذه الليالي العشر هي فرصة لمن فرط وقصر في العبادة، فعليه أن يتدارك ما فاته، فلا يقصر ولا يهمل، داعيا المولى عز وجل أن يغفر لنا جميعا ما تقدم من ذنوبنا.

من شتى بقاع الأرض.. الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

وأدى آلاف المصلون اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة العشرين من ليالي شهر رمضان الفضيل، حيث جاؤوا من مختلِف محافظات الجمهورية، لآداء الصلاة في رحاب الأزهر بجانب الطلاب ‏الوافدين بالأزهر، الذين جاءوا من أكثر من مئة دولة، حيث تقدمهم في الصلاة لفيف من علماء وقيادات الأزهر الشريف.

وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر، حيث يؤم المصلين فيهما نخبة من قرّاء القرآن الكريم في الأزهر، فيما يقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.

وتقدم المصلين في الصلاة الليلة، فضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة النمل برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي النمل والقصص، برواية البري عن الإمام ابن كثير المكي، وهشام عن الإمام ابن عامر الشامي، وخلف عن الإمام حمزة الكوفي.

الجامع الأزهر يواصل خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم).

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يحضر إلى الجامع الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة، وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر ويؤمها نخبة من قراء القرآن الكريم في الأزهر الشريف، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.