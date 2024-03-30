تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب بدوري روشن

يستعد عشاق الهلال السعودي لمواجهة من العيار الثقيل أمام الشباب، ضمن منافسات الجولة ال 25 من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم برصيد 68 نقدة، بينما يأتي النصر في وصافة الترتيب ب 56 نقطة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب



ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مواجهة الشباب، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، خاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد. الوسط الدفاعي: روبن ونيفيس، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

الوسط الهجومي: سالم الدوسري، مالكوم، ميشائيل.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.



موعد مباراة الشباب والهلال بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

ومن المقرر إطلاق حكم مباراة الشباب أمام الهلال في التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المواجهة التي يشهدها ملعب الليوث.

بينما ستُنقل مواجهة الشباب أمام الهلال عبر شبكة قنوات "ssc"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال الموسمين الماضيين.