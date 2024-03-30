البطيخ يقلل من حرقة المعدة.. علماء يكشفون التفاصيل

أفاد باحثون من الهند أن هناك فواكه معينة يجب أن يتناولها من يعاني من ارتفاع حموضة المعدة.

اتضح أن الأشخاص الذين غالبًا ما يعانون من حرقة المعدة أو الحرق بعد تناول الطعام يجب أن يخططوا لقائمتهم بشكل صحيح ويمكن تجنب المشاكل وللقيام بذلك، من المهم تجنب الأطعمة التي تزيد من حموضة المعدة.

وهناك العديد من هذه الفواكه - على سبيل المثال، جميع الحمضيات تفعل ذلك، ولذلك يجب عدم تناولها بكميات كبيرة، كما لا يجب تناولها على معدة فارغة، لأن ذلك يمكن أن يسبب الألم والحرقان ومشاكل الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، نشر العلماء قائمة بالفواكه التي تقلل حموضة المعدة بشكل طبيعي وستكون هذه المعلومات مفيدة بشكل خاص في فصل الصيف، عندما يبدأ الناس في شراء الفواكه الطازجة بنشاط وتناولها بكميات كبيرة وقد يكون هذا خطيرًا بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل في الجهاز الهضمي وخاصةً مع ارتفاع الحموضة.

يقول العلماء أن الآثار الجانبية تحدث بسبب عدم تناول كمية كافية من السوائل وتناول الوجبات الخفيفة بشكل متكرر.

ولتجنب كل هذه المشاكل ينصح العلماء بتناول الموز فهو قادر على حل هذه المشكلة بسرعة وسهولة، لأنه في غضون دقائق قليلة بعد تناوله، تبدأ الحموضة في الانخفاض وقد تختفي حرقة المعدة وغيرها من الأحاسيس غير السارة المرتبطة بها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الحموضة تناول البطيخ فهو غني بمضادات الأكسدة والألياف، والتي لها أيضًا تأثير مفيد على حمض المعدة، بالإضافة إلى أنها تساعد على استعادة توازن الماء والملح.

أسباب حرقة المعدة

تحدث حرقة المعدة عندما يرتجع حمض المعدة إلى الأنبوب الذي ينقل الطعام من فمك إلى معدتك (المريء).

عندما تبتلع الطعام عادة، ترتخي مجموعة من العضلات المحيطة بأسفل المريء (المَصَرّة المريئية السفلية) للسماح بدخول الطعام والسوائل إلى المعدة. وبعد هذا تنقبض العضلة مرة أخرى.

إذا لم تكن المَصَرّة المريئية السفلية تعمل كما ينبغي لها، فقد يرتجع حمض المعدة إلى المريء (الارتجاع الحمضي) ويسبب حرقة المعدة. وقد يكون الارتجاع الحمضي أسوأ عندما تكون منحنيًا أو مستلقيًا.