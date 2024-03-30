السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الشباب والهلال والقناة الناقلة

الشباب والهلال
الشباب والهلال

ينتظر جمهور الكرة السعودية موقعة قوية تجمع الشباب بنظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري.

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موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي والقناة الناقلة


ويرغب الليوث الشبابية في الخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهتهم أمام الهلال، بعد الموسم المتذبذب الذي مروا به خلال الموسم الحالي.
بينما يبحث الهلال عن مواصلة العروض المميزة والقوية، حيث يضع الفوز على الشباب كهدف لاستمرار النتائج الكبيرة.

موعد موقعة الشباب والهلال بالدوري السعودي

تقرر انطلاق مواجهة الشباب أمام الهلال في التاسعة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المواجهة التي يشهدها ملعب الليوث.

القنوات الناقلة لموقعة الشباب والهلال

ومن المنتظر إذاعة مباراة الشباب أمام الهلال عبر شبكة قنوات "ssc"، والتي حصلت  على حقوق بث المسابقة خلال الموسمين الماضيين...

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