موعد مباراة النصر والطائي في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يستقبل ملعب استاد الأول بارك مباراة النصر والطائي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري السعودي.

ويبحث النصر عن مطاردة صدارة الدوري السعودي التي يتربع عليها الهلال، حيث يدخل النصر المباراة محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة من 24 مباراة، فاز في 18 وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مرات.

وفي الجهة الأخرى يحتل الطائي المركز السادس عشر ويصارع مراكز الهبوط حيث يمتلك 22 نقطة من 24 مباراة، حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل بـ4 لقاءات، وخسر 14 مرة.

موعد مباراة النصر والطائي

تنطلق مباراة النصر والطائي مساء اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وتذاع المباراة عبر قناة SSC 5HD وأسندت قناة SSC مهمة نقل فعاليات وأحداث المباراة للمعلقين فارس عوض ومدحت شلبي.