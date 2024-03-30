هل Grok AI المحدث من إيلون ماسك أفضل في البرمجة والرياضيات

حصلت إجابة Elon Musk على ChatGPT على تحديث لجعله أفضل في الرياضيات والبرمجة والمزيد. أطلق Musk's xAI برنامج Grok-1.5 للمختبرين الأوائل مع "قدرات وتفكير محسّن" والقدرة على معالجة سياقات أطول. تدعي الشركة أنها تتنافس الآن مع GPT-4 وGemini Pro 1.5 وClaude 3 Opus في عدة مجالات.

وفقًا لأرقام xAI، يبدو أن Grok-1.5 يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بـ Grok-1. وقد ارتفعت إلى 50.6 بالمائة في معيار MATH، أي أكثر من ضعف النتيجة السابقة. كما ارتفعت أيضًا إلى 90 بالمائة و74.1 بالمائة في GSM8K (المسائل الرياضية اللفظية) وHumanEval (الترميز)، على التوالي، مقارنة بـ 62.9 بالمائة و63.2 بالمائة من قبل. تقع هذه الأرقام على مسافة قريبة جدًا من Gemini Pro 1.5 وGPT-4 وClaude 3 Opus - في الواقع، تتفوق درجة ترميز HumanEval على جميع المنافسين باستثناء Claude 3 Opus.

ويمكنه أيضًا معالجة سياقات طويلة تصل إلى 128 ألف رمز مميز داخل نافذة السياق الخاصة به، مما يعني أنه يمكنه دمج البيانات من المزيد من المصادر لفهم الموقف. وقالت الشركة: "يسمح هذا لـ Grok بالحصول على سعة ذاكرة متزايدة تصل إلى 16 ضعف طول السياق السابق، مما يمكنها من الاستفادة من المعلومات من مستندات أطول بكثير".

لم تقدم xAI تفاصيل عن التقدم الذي أحرزه Grok في مجالات أخرى، على الرغم من أنه لا يزال متخلفًا (النتائج الأكاديمية والوسائط المتعددة وغيرها). وقد لا يحتفظ Grok-1.5 بموقعه لفترة طويلة. من المقرر أن يصل ChatGPT 5 في وقت ما من هذا الصيف، ويعد بمجموعة من الميزات "تجعلك تشعر وكأنك تتواصل مع شخص بدلاً من آلة"، وفقًا لـ OpenAI.

حاليًا، يتوفر Grok فقط لمستخدمي طبقة Premium+ على X (Twitter سابقًا)، على الرغم من أن Elon Musk وعد مؤخرًا بفتحه لمستخدمي X العاديين. كما قامت الشركة مؤخرًا بفتح مصدر برنامج Grok chatbot الخاص بها، بعد أن رفع Musk دعوى قضائية ضد OpenAI وSam Altman بدعوى التخلي عن مهمتها غير الربحية.