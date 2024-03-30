مسلسل 2024| نادين تستعدي ابنتها المختطفة وتبدأ رحلة الانتقام مع عائلة الديب

استطاعت “سما” نادين نجيم استعادة ابنتها “ميرا” التي تم اختطفها من قِبل عائلة الديب، لمساومتها في مساعدتهم في تهرب ناظم الديب في الحلقة السابقة وهو واحد من أكبر تجار المخدرات من عائلة الديب، في قوة شرطية اقتحمت منزله وأصيب بجروح خطيرة أثناء تبادل لإطلاق النار، وذهب سريعًا إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة.

ومن هذه اللحظة عادت رحلة الانتقام من جديد مع عائلة الديب، التي ظنت نادين انها انتهت بمقتل صافي وهروبها من المنطقة بأكملها وتغيير إسمها وإسم ابنتها.

ستستكمل نادين رحلة الانتقام مع ابن عم صافي “لؤي” الذي يقوم بدوره محمد الأحمد، وقامت نادين باستعادة ابنتها بدون الاستعانة بالشرطة التي تنتمي إليها وهو ماسيدخلها في ممشكلات معهم خلال الحلقات القادمة ومن المؤكد أنهم سيساعدونها في حبس ناظم الديب.

تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل 2024 بأحداث تحبس الأنفاس، حيث تم خطف ميرا ابنة نادين نجيم أثناء احتفالها بعيد ميلادها، في الوقت الذي يذهب فيه ابن كبير عائلة الديب الذي يقوم بدوره محمد الأحمد إلى منزلها ويهددها بقلب حياتها رأسًا على عقب أذا لم تترك والده خارج السجن.

تم القبض على ناظم الديب في الحلقة السابقة وهو واحد من أكبر تجار المخدرات من عائلة الديب، في قوة شرطية اقتحمت منزله وأصيب بجروح خطيرة أثناء تبادل لإطلاق النار، وذهب سريعًا إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة.

موعد عرض حلقات مسلسل 2024

ومن المقرر أن تعرض الحلقات على قناة mbc مصر 4:40 مساءً بتوقيت مصر 5:40 بتوقيت السعودية و mbc دراما 9 مساءً و 10 مساءً بتوقيت السعودية وقناة mtv اللبنانية 5:45 مساءً

أحداث مسلسل 2024

15 حلقة تستسعرض الأحداث التي عاشتها نادين خلال الأعوام الثلاث والتحديات التي عاشتها بعد نجاح قضيتها في الجزء الأول والقضاء على المتهم الريس صافي، والتي كانت تدور أحداثه حول الحرب الحكومة اللبانية مع تجار المخدرات أبرزهم المعلم صافي الذي قام بدوره قصي خولي وورثها من أبيه وجده.

يظهر ابن عم المعلم صافي خلال أحداث 2024 لينتقم من نادين بعد قتلها له في الجزء الأول، وتواجه عدد أكبر من المصاعب والمخاوف بسبب عملها وترقبها لرجال خارج القانون.

أحداث مسلسل 2020

ويقف مع نادين نجيم في أحداث “2024” للمرة الأولى مع محمد الأحمد بجانب "كارمن لبس، طوني عيسى، ومن إخراج فيليب أسمرسيناريو وحوار بلال شحادات .

جاء أحداث مسلسل 2020 حول الضابط "سما"، التي تسعى للحصول على أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي الديب، تعتقد أنه تسبب بمقتل أخيها، وعلى غير المتوقع تنشأ بينهما قصة حب مستحيلة.

مسلسل 2020 من بطولة: نادين نسيب نجيم، وقصي خولي، وفادي أبي سمرا، وكارمن لبس، ورنده كعدي، وفادي إبراهيم وماريتا الحلاني، ويوسف حداد، وبيار داغر، وحسين مقدم، وآخرين، وهو من تأليف نادين جابر وبلال الشحادات، وإخراج فيليب أسمر.

أحداث مسلسل وأخيرًا وأبطاله

وقدمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل وأخيرًا، وكان من بطولتها هي وقصي خولي، منى واصف، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس، أنجو ريحان، وكان المسلسل قصة بلال شحادات، ومن تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر.