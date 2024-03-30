مسلسل "فراولة".. مواعيد العرض والقنوات الناقله

يعرض مسلسل "فراولة" للنجمة نيللي كريم، وينتمي لنوعية الأعمال المكونة من ١٥ حلقة، ويشارك في السباق الرمضاني ٢٠٢٤.

ومن المقرر عرض مسلسل فراولة، حصريا عبر شاشة dmc، وdmc دراما، ومنصة watch it.

ويذكر أن تدور أحداث المسلسل، حول فتاة فقيرة تدعى "فراولة"، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم يتغير حياتها إلي حياة المشاهير وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها من الفقر.

وينالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في أحدي الشركات العالمية، وتبدأ حياتها الجديد، وتتمكن من شراء الشركة وتقودها إلي قطار الانفلونسر المشهور علي السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت علي عقول متابعيها ليعيشون وهم الأحلام.

مسلسل فراولة، بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى"، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.

وكشفت قناة dmc عن مواعيد عرض مسلسل فراولة بطولة الفنانة نيللى كريم، حيث يعرض المسلسل في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، كما يعرض يومياً على منصة WATCH IT.

أعمال نيللي كريم في رمضان ٢٠٢٣

وكانت قدمت نيللى كريم، في رمضان الماضى مسلسل عملة نادرة، وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وتدور أحداثه حول تتنافس عائلتان في نجع عبدالجبار على السلطة والثروة، وتتأجج بينهم الصراعات بسبب زواج يحدث بين طرفين من العائلتين.

آخر أعمال نيللي كريم

كانت قدمت مؤخرا مسلسل “روز وليلى”، وشاركها البطولة النجمة يسرا، وتم طرحه عبر أحد المنصات الالكترونيه.

تدور الأحداث حول محققتين خاصتين على وشك الإفلاس، تتورطان مع عصابة خطيرة عن طريق الخطأ، وتبدآن في مهمة للكشف عن عمليتها المخالفة للقانون، وتتوالى الأحداث.

كما قدمت مؤخراً العرض المسرحي سندباد، في المملكة العربية السعودية، تدور أحداثه حول يجد (عمر أبو الهول) قلادة سحرية في مقبرة قديمة، ثم تعود به إلى زمن السندباد، فيُقرر أنّ ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

والعرض بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء سيف وإخراج أحمد الجندي.

معلومات عن نيللي كريم

تخرجت من معهد الباليه بأكاديمية الفنون، واتجهت إلى الدراسات العليا في قسم إخراج فن الباليه، ثم عملت راقصة باليه بالأوبرا عام 1991، وفي عام 1999 قدمت فوازير رمضان تحت اسم (حلم ولا علم)، ومن بعدها تمكنت من لفت أنظار الجميع إلى موهبتها بين بنات جيلها، وهو الأمر الذي فتح لها أبواب المجد والمشاركة في العديد من الأفلام المتميزة، والتي كان أبرزها (سحر العيون).

إلى جانب هذا تألقها أيضًا في العديد من المسلسلات التي شاركت بها والتي بدأت بعام 2000 مع مسلسل (وجه القمر)، مرورا بمسلسلات عده مثل (حديث الصباح والمساء، ذات، سجن النساء، تحت السيطرة، ب100 وش).