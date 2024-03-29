شاهد| طارق شوقي يعزّي في نائب وزير التربية والتعليم

قدّم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، واجب العزاء في الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأقيم عزاء نائب وزير التربية والتعليم مساء اليوم الجمعة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة.

وحضر عزاء نائب وزير التربية والتعليم كل من: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، وشادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، وقيادات وزارة التربية والتعليم.

وفاة نائب وزير التربية والتعليم

وتوفى الدكتور محمد مجاهد، صباح يوم الثلاثاء الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، يوم الأربعاء الماضي، عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

محمد مجاهد في سطور

وشغل الدكتور محمد مجاهد العديد من المناصب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وكان أمينًا للجنة قطاع التعليم الهندسي منذ عام 2008 وحتى 2018.

وقدم الدكتور محمد مجاهد العديد من الإسهامات العلمية، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1990، وجائزة التفوق في العلوم الهندسية عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المُتقدمة عام 2016.

وأدى الدكتور محمد محمد مجاهد أستاذ الهندسة في جامعة القاهرة اليمين الدستورية فى 14 يونيو 2018 كنائب لوزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.

وأعدّ الدكتور محمد مجاهد استراتيجة التعليم الفني الجديدة في مصر، على أساس رؤية جديدة ونهج مستدام، من أجل تطوير القوى العاملة المصرية المهنية في المستقبل.

وساهم الدكتور محمد مجاهد في فكرة إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية التي بدأت في عهده.

