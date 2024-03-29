امرت جهات التحقيق بدفن جثة فتاة تدعى سمر حلاوة مقيمة بقرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية،لقيت مصرعها بعد زواجها بعدة أشهر، حيث كانت حامل بالشهر الثامن.

كانت حامل في الشهر الثامن..دفن جثة سيدة لقيت مصرعها بحادث تصادم بالقليوبية

وأفاد مصدر بمستشفى بنها الجامعي في محافظة القليوبية، بأن المستشفى استقبل ثلاث حالات بحادث تصادم في طريق طوخ منهم تلك الفتاة التي كانت حاملا بالشهر الثامن ولقيت مصرعها هي وجنينها، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، بمصرع 3 شباب في حادث انقلاب دراجة نارية.

وانتقل على الفور المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث المركز، وتبين انقلاب دراجة نارية كان يقودها شاب يدعى محمد م ش، وصديقه يدعى عبد الرحمن ح فانقلبت بهما الدراجة النارية، وتصادف مرور فتاه تدعى سمر حلاوة محمد التي لم يمض على زواجها عدة أشهر، وجرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعي وتبين وفاتهم جميعا.

مصرع سائق علي يد زميله باطلاق ناري بشبرا الخيمة

كما لقي سائق مصرعه، إثر إطلاق زميله عيارا ناريا عليه بسبب «أولوية تحميل الركاب»، اليوم الجمعة، بمنطقة المنشية في مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود شاب متوفى بطلق نارى.

توصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بين طرف أول المتهم «سائق» وطرف ثان المجنى عليه «سائق»، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، بمنطقة المنشية دائرة القسم، قام خلالها الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش ما أدى إلى وفاة المجني عليه في الحال متأثرا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 أشخاص مصابين في تصادم سيارتين بالقليوبية

كما امرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 5 اشخاص مصابين ، جراء حادث تصادم سيارة سوزوكي بأخرى ملاكي، باتجاه بنها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام نفق الحدادين بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، ونقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي ببنها، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية ، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى سوزوكي بمنطقة نفق الحدادين علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة طوخ.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارتين ملاكي سوزوكي، في اتجاه بنها، وجرى نقل المصابين لمستشفي التأمين الصحي ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق، بعد رفع وتجنيب السيارتين المتسببين بالحادث، لمنع تعطل مصالح المسافرين علي الطريق.