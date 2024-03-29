كرديجان فضي يزين إطلالة ميرهان حسين

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديد داخل سيارتها واثناء حضورها حفل الإفطار وسط الأصدقاء كما انها تنجذب الأزياء الراقية التي تتناسب مع قوامها الممشوق ووزنها المثالي مما جعلها محط اهتمام واعجاب متابعيها وجمهورها.

وبدت ميرهان حسين بإطلالة رمضانية جذابة، حيث ارتدت بلوزه بيضاء وعليه بنطال مجسم ونسقت عليهما كرديجان رمضاني صمم من قماش ناعم باللون الفضي جعلها تبدو كالاميرات.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت رفع خصلات شعرها للوراء كعكه ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل بالكحل السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها.

ميرهان حسين



ميرهان حسين من مواليد 28 أكتوبر 1982، ممثلة مصرية، وهي من مواليد برج العقرب الذي يتسم بالقوة والغموض في ان واحد.

أنثي برج العقرب

تتميز أنثى العقرب بالكثير من الممزيات والتي تتمثل فيما يلي: تتسم بالثقة في نفسها بلا حدود، كما أنها تتميز بجمال المظهر والهندام. رغم أن شخصيتها قوية إلا أنها حساسة وتتأثر بالأمور المحيطة بها بشكل كبير. تأخذ الأمور على محمل الجد، كما أنها لا تفشل في أي مهمة خاصة في عملها.

وشاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت.

المسلسلات

• 2010: ماما في القسم

• 2012: لحظات حرجة 3

• 2013: جذور

• 2013: آدم وجميلة

• 2013: الوالدة باشا

• 2013: اسم مؤقت

• 2013: أحلي أيام

• 2014: ابن حلال

• 2014: الإكسلانس

• 2015: قصة حب

• 2015: حواري بوخارست

• 2015: حب لا يموت

• 2016: جراب حواء

• 2016: المغني

• 2016: الكيف

• 2016: السبع بنات

• 2016: الخانكة

• 2017: الأب الروحي

• 2017: جيران ج1، ج2، ج3

• 2018: جيران ج4

• 2018: أيوب

• 2018: الأب الروحي ج2

• 2019: نصيبي وقسمتك 3

• 2019: قيد عائلي

• 2019: علامة استفهام

• 2019: بركة

• 2020: رجالة البيت

• 2020: ختم النمر

• 2021: نصيبي وقسمتك 4

• 2021: ستات بيت المعادي

• 2022: أنا وهي

• 2022: مشوار الونش

• 2022: نقل عام

المسرحياتعدل

• 2021: شمسية وأربع كراسي

• 2022: الليلة الكبيرة