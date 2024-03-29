بالقراءات العشر.. نخبة من قرّاء القرآن بصلاتى العشاء والتراويح بالجامع الأزهر

أدى آلاف المصلون اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر، في الليلة العشرين من ليالي شهر رمضان الفضيل، حيث جاؤوا من مختلِف محافظات الجمهورية، لآداء الصلاة في رحاب الأزهر بجانب الطلاب ‏الوافدين بالأزهر، الذين جاءوا من أكثر من مئة دولة، حيث تقدمهم في الصلاة لفيف من علماء وقيادات الأزهر الشريف.

نخبة من قرّاء القرآن الكريم

وتؤدى صلاتي العشاء والتراويح بالجامع الأزهر بالقراءات العشر، حيث يؤم المصلين فيهما نخبة من قرّاء القرآن الكريم في الأزهر، فيما يقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر، مع التغطية الإعلامية لكل فعاليات الجامع خلال شهر رمضان.



وتقدم المصلين في الصلاة الليلة، فضيلة أ.د نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وجمعٌ من علماء الأزهر، وتقام صلاة العشاء الليلة من سورة النمل برواية ‏حفص عن عاصم، وتقام صلاة التراويح من سورتي النمل والقصص، برواية البري عن الإمام ابن كثير المكي، وهشام عن الإمام ابن عامر الشامي، وخلف عن الإمام حمزة الكوفي.



ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث ٢٠ ركعة يوميًّا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- 30 ملتقى بعد التراويح- صلاة التهجد في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات إلى ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم).

على الجانب الآخر ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر فضيلة الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، والتى دار موضوعها حول "اليقين بالله".

وقال د. الهواري، إن من كرم الله عزّ وجلَّ بخلقه، ورحمته بأمة الحبيب أنه يجدد لهم معاني الإيمان حيناً بعد حين، لافتا أن من أروع المعاني وأفضل القربات وأعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلي رب الأرض والسماوات والتي تحتاجها الأمة أفراداً ومجتمعات "اليقين بالله".



أوضح أن المتأمل لكتاب الله يدرك أن أهل اليقين في منزلة عالية رفيعة لا تضاهيها أي منزلة ودونها أي مكانة، وهذا اليقين الذي يعني العلم المنافي للشك والجهل، والثبات المنافي للتردد، والثقة التي تنافي الريب، واليقين بعلم الغيب بلا تردد أو ظن جملة من المعاني تندرج تحت معنى اليقين.