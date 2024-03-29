تحديد موعد الإجتماع الفنى للقاء الزمالك وفيوتشر

يُعقد في السابعة والنصف مساء غداً السبت، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد السلام في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي مودرن فيوتشر وطاقم التحكيم المغربي المكلف بإدارة المباراة.

ويخوض الزمالك تدريبه في التاسعة مساء اليوم على ملعب النادي، على أن يختتم الفريق تدريباته في التاسعة والربع مساء غداً السبت باستاد السلام، استعداداً للقاء المرتقب أمام مودرن فيوتشر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.