تشافي : قرار رحيلي عن برشلونة هو الأفضل للنادي

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الأسباني انه لن يتراجع عن قراره بالاستراحة من منصبه كمدير فني لبرشلونة بنهاية الموسم الحالي .

وكان تشافي هيرنانديز - ٤٤ عاما - قد أعلن في شهر يناير الماضي انه سيرحل عن قيادة برشلونة بنهاية الموسم الحالي بعد ثلاثة مواسم قضاها في تدريب الفريق الكاتالوني .

ومنذ ايام قليلة أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة انه يرغب في تراجع تشافي هيرنانديز عن قراره بالاستقالة وان إدارة برشلونة لن تتقدم في خطط التعاقد مع مدير فني جديد الا بعد تأكيد تشافي على قراره بالاستقالة .

وعند سؤال تشافي عن إمكانية تراجعه عن قراره بعد تصريحات لابورتا قال : املك احتراما كبيرا وثقة لا حدود لها في خوان لابورتا و ديكو المدير الرياضي لكن لا أعتقد أن هذا يغير من الأمر شيئا . اعتقد ان قراري هو الأفضل بالنسبة للنادي لكني ممتن للغاية لتصريحاتهم عني .

وكان فريق برشلونة قد نجح في الحفاظ على سجله خالي من الهزائم على مدار المباريات العشرة الأخيرة منها مباراتي نابولي في دوري أبطال أوربا التي نجح تشافي في قيادة برشلونة للصعود للدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ عام ٢٠٢٠ .

يذكر ان برشلونة سيستأنف مشواره في بطولة الدوري الاسباني بعد فترة التوقف الدولي باستضافة فريق لاس بالماس مساء السبت ويحتل برشلونة المركز الثاني بفارق ٨ نقاط عن المتصدر ريال مدريد .