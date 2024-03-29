دوري ابطال افريقيا.. الأهلي يتقدم على سيمبا التنزانى في الشوط الأول

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إنهاء الشوط الأول متقدما على نظيره سيمبا التنزاني، بهدف نظيف، في المباراة التي التى تجمعهما حاليا على ملعب بينجامين مكابا في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.



ومنذ انطلاق صافرة أحداث المباراة، شهدت الدقائق الأولى ضغط متقدم من جانب لاعبي الأهلي حتى اسفر عن تسجيل أحمد نبيل كوكا، الهدف الاول للاحمر ضد سيمبا التنزاني بالدقيقة 5 من عمر احداث الشوط الاول.

وشهدت الربع ساعة الأولى هجمة مرتدة خطيره من الجانب الأيمن عن طريق محمد هانى، لكن دفاع سيمبا يتألق وينقذ الموقف.

وفي الدقيقة 25 سقط مصطفى شوبير حارس الاهلى بعد اصطدامه بمهاجم سيمبا نتيجة كرة عرضية، ليحتاج للفريق الطبي ويستكمل بعدها أحداث المنعطف الأول.

وخاض الفريق الأحمر 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مثلها دون أن يتلقى أي خسارة، وأحرز لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه هدفا واحدا.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - عمرو السولية.

الهجوم: بيرسي تاو - أنطوني موديست - حسين الشحات.



وجاء تشكيل سيمبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أيوب لكرد.

خط الدفاع: شوماري كابومي – هينوك إينونجا – شي مالوني – محمد حسين.

خط الوسط: بابكر سار – سعيدي نتيبازونكيزا – ساديو كانوتيه - فابريس نجوما.

خط الهجوم: دينيس كيبو – كلاتوس