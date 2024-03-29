بيان فيوتشر يثير غضب جماهير الاتحاد بشأن تجاهل زعيم الثغر

تسود حالة من الغضب بين جماهير وعشاق نادى الاتحاد السكندرى بسبب البيان الصادر عن نادى فيوتشر والذى وجه خلاله ادارة النادى الشكر لجماهير ورئيس نادى الاهلى الذى قام بزيارة وحيدة للاعب أحمد رفعت بالمستشفى التى يستكمل بها العلاج بالقاهرة

و فور صدور البيان تحولت صفحات السوشيال ميديا المنسوبة لجماهير زعيم الثغر الى ساحات للإنتقاد لما وصفوه من تجاهل ادارة النادى الى دور جماهير الفريق الاخضر الذين كانوا مرابطين أمام المستشفى الذى كان يتلقى به العلاج " رفعت" بالاسكندرية فى الوقت الذى كلف رئيس نادى الاتحاد محمد مصيلحى فريق طبى لمتابعة حالة " رفعت" وزيارته اليومية لرفعت وأسرته والتى قد تصل ل " ٣" مرات خلال هذا الشهر الكريم وهو ما أشاد به الدكتور أشرف صبحى وزير الصحة عند زيارته للاعب بالاسكندرية

يذكر أن اللاعب أحمد رفعت نجم فريق فيوتشر قد سقط مغشيا عليه بأرضية ملعب استاد الإسكندرية خلال مباراة فريقه أمام نادى الاتحادالسكندرى فى اول يوم رمضان وهو ما دفع جماهير زعيم الثغر للهتاف للحكم لإنهاء المباراة لإنقاذ رفعت