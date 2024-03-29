ارتيتا : جوارديولا افضل مدرب في العالم بمسافة كبيرة عن أي منافس

قبل ساعات من رحلة فريق الارسنال لمواجهة مانشيستر سيتي في قمة الدوري الأنجليزي أكد مايكل ارتيتا المدير الفني للارسنال ان بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي هو المدير الفني الأفضل على مستوى العالم وبمسافة كبيرة عن أي منافس له .

وكان مايكل ارتيتا قد عمل كمدرب مساعد في الجهاز التدريبي المساعد لبيب جوارديولا لثلاث سنوات قلل ان يبدأ مشواره مديرا فنيا للأرسنال .

وقال ارتيتا في تصريحات قبل مواجهة الارسنال مع مانشيستر سيتي : من وجهة نظري بيب جوارديولا هو المدرب الأفضل على مستوى العالم وبمسافة كبيرة عن كل منافسيه .

وأضاف المدير الفني للارسنال : الشغف الذي يملكه جوارديولا لكرة القدم لا يمكن وصفه ولديه قدرات خاصة للتعامل مع كل المواقف التي تواجهه في المباريات وايضا في كيفية التعامل مع الاعبين . هناك العديد من الأمور التي لا تراها الجماهير وتفاصيل يومية تصنع الفارق بين جوارديولا وغيره من المدربين .

وعن نقطة قوة بيب جوارديولا عن غيره من المدربين قال ارتيتا : يكفى ان ترى نجاحه موسم وراء موسم في ثلاثة من اكبر اندية أوربا حقق فيها جميعا نجاحات كبيرة ومستحقة وهو امر صعب للغاية لان اللعب تحت ضغط المنافسة الدائمة على الالقاب لهذه السنوات الطويلة شىء صعب للغاية .

يذكر ان الارسنال يتصدر الدوري الانجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشيستر سيتي قبل عشرة مراحل على نهاية الدوري وبعدد نقاط متساوي مع ليفربول الذي سيواجه برايتون في نفس الجولة .