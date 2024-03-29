تفاصيل زيارة الآباء الفرنسيسكان وعدد من الفنانين إلى دير المحرق..شاهد

زار الآباء الرهبان الفرنسيسكان، وعدد من الفنانين، اليوم الحمعة، دير السيدة العذراء مريم المحرق العامر بأسيوط.

المركز الكاثوليكي المصري للسينما

ترأس الوفد الزائر الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما بزيارة دير السيدة العذراء مريم يرافقه مجموعة من الآباء الرهبان الفرنسيسكان وكل من الفنانة شيرين، والفنانة لقاء الخميسي والمخرج رضا شوقي.

استهلت الزيارة التي حرص أحد راهبان المحرق على مرافقتهم بالجولة داخل الدير للتعرف على تاريخه وشرح تاريخ كنسية السيدة العذراء الأثرية وحصن الدير الأثري وكنيسة مارجرجس بالدير.

يعتبر دير المحرق المحطة الأبرز في مسار العائلة المقدسة إلى مصر حيث عاش المسيح لمدة اكبر وصلت ستة أشهر وعدة ايام كما كانت هذه هي المحطة الأخيرة لوجودهم الىي ارض الكنانةحتى جاء الملك الي القديس يوسف النجار واخبرهم أن يعودوا إلى فلسطين مرة أخرى.

ويضم دير المحرق هو أول كنسية واول مذبح دشنه السيد المسيح بيده داخل كنيسة العذراء الأثرية، كما يحتوي على الحصن الأثري الذي أعد من عدة طوابق صنعة الرهبان بيدهم لحمايتهم من الهجمات الخارجية ولم يتعرض لاي اعتداء على مدار تاريخية ويضم أيضا كنيسة صغيرة في الطابق الأخير تضم منجالتين.

ويضم الدير أيضا كنيسة مارجرجس وهى احدث مايضم الدير ولكنها تحتوي على تصاميم مختلفة وحديثة جمعت عدة ثقافات متنوعة.

وفي سياق متصل، تواصل الكاتدرائية المرقسية الأرثوذكسية بمنطقة محطة الرمل في الإسكندرية، غداً السبت، فعاليات نهضة الصوم الكبير، من خلال إقامة طقوس روحية خاصة تبدأ في تمام الساعة السادسة صباحاً.

يترأس الآباء الكهنة اللقاء الأول حتى الساعة الثامنة صباحاً، يليه القداس الثاني مباشرةً حتى العاشرة صباحاً.

يأتي هذا اللقاء قبل ساعات من بدء اسبوع "أحد الابن الضال" واحد من احاد الصوم التي تحمل قصة وعظة روحية كبيرة.

ومن المقرر أن يتضمن تطبيق الطقوس الأرثوذكسية المتعلقة بهذه الفترة المقدسة بحضور ومشاركة لفيف من أحبار الكنيسة. الآباء الكهنة.

أنشطة تعمر الكنائس القبطي

يعيش الأقباط في ربوع الأرض، هذة أيام، فترة روحية تعرف بأيام الصوم المقدس تشهد فعاليات و تعرف بـ الصوم الكبير تستمر لمدة ٥٥ يوما، وينتهي باحتفالية عيد القيامة المجيد، ويأتي ذلك بعدما شهدت الكنائس خلال الأيام الماضية فعاليات روحية بمناسبة “صوم يونان” واستمر حتى “فصح يونان” الذي اقيم بالكنائس في الإيبارشيات، ويأتي ضمن الأنشطة الروحية للكنيسة المصرية التي عاشت عدة فعاليات كان من ابرزها احتفالية عيد الغطاس التي أقيمت السبت الموافق 11 طوبة، وجاءت بعد أيام بعيد الميلاد المجيد والذي جاء بعد صوم ونهضة الميلاد، لمدة ٤٣ يوما، تخللت طقوس روحية واقامت سهرة "كيهك".