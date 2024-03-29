"مليحة" يسرد النكبة وخسارة الشعب الفلسطيني

تصدر مسلسل مليحة، مؤشر البحث العالمي جوجل، وسرد في المشاهد السابقة النكبة وكيفية خسارة الشعب الفلسطيني، وكشفت الحلقة الرابعة من المسلسل نكبة 1948 وما جرى بعدها وخسائر فلسطين والعرب جراء هذه الهزيمة.

كما ورد في الحلقة الثانية من أحداث مسلسل مليحة، على لسان الجد "سامي مغاوري" أن أحد أهم أسباب قيام ثورة 23 يوليو 1952، كان هزيمة الجيوش العربية فى حرب فلسطين، وعدم استطاعة الجيش المصري الذي لم يكن يمتلك سلاحا لمواجهة العدو، بجانب وجود المستعمر.



محمد أنور السادات

كما استشهد المسلسل بخطاب قيام الثورة الذى ألقاه الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وخلال حرب فلسطين 1947-1949، فر أو طرد ما يقدر بنحو 700،000 فلسطيني، يشكلون حوالي 80% من السكان العرب الفلسطينيين فيما يقرب من نصف هذا الرقم فروا أو طُردوا قبل إعلان قيام إسرائيل في مايو 1948.

وفي الفترة التي أعقبت الحرب، حاول عدد كبير من الفلسطينيين العودة إلى ديارهم، قتل ما يتراوح بين بين 2,700 و5,000 فلسطيني على يد إسرائيل خلال هذه الفترة، وكانت الغالبية العظمى منهم غير مسلحة وتعتزم العودة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، وقد وصف بعض المؤرخين طرد الفلسطينيين منذئذ بأنه تطهير عرقي.



وجاء في البيان مجلس قيادة الثورة: "اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين، وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجيش وتولى أمره إما جاهل أو خائن أو فاسد حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها".

تفاصيل مسلسل مليحة

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

وقامت ثورة يوليو بعد تدني أحوال البلاد في عهد الملك فاروق ومواقفه المتغيرة أثناء الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء والمحور، ثم موقفه من حرب فلسطين واتهامه بأنه السبب في هزيمة الجيش، وفي تلك الاثناء نشأ تنظيم الضباط الأحرار.