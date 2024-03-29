لعدم إجادته السباحة.. العثور على جثة شاب غارق في منشأة القناطر

كشفت التحقيقات في واقعة غرق شاب في نهر النيل بإحدى قرى منشأة القناطر، وانتشلت القوات الأمنية جثته، وتبين من خلال المعاينة، أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، دون وجود شبهة جنائية فى الحادث.

لعدم إجادته السبا حة..العثور على جثة شاب غارق في منشأة القناطر

وكشف التقرير الطبي أن سبب الوفاة اسفينكيا الغرق، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة، ورد بلاغ ،لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل، بقرية تابعة لمنشأة القناطر.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

العثور على جثة ربة منزل بها آثار خنق داخل منزلها بالهرم

كما تباشر نيابة الجيزة التحقيق لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل، مقتولة خنقا داخل منزلها، وسرقة مشغولاتها الذهبية.

وكشفت معاينة جثة المتوفاة أن الجثة لأنثى وتبلغ من العمر 48 عاما ومقيمة بمفردها وغير متزوجة وبفحص الجثة تبين وجود شبهة جنائية، وتم قتل الضحية بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقت شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من سكان أحد العقارات بمنطقة عزبة جبريل بالهرم بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، وتوجه ضباط المباحث إلى مكان البلاغ.

كما وجد رجال المباحث آثار كسر بالجزء الخاص بالكالون بباب الشقة واكتشاف سرقة شاشة ومصوغاتها الذهبية.

تعرض 4 أشخاص للاصابة ، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة نارية موتسيكل مع مركبة توكتوك بطريق قرية دار السلام طاميه الزراعي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة نارية موتسيكل مع مركبة توكتوك بالفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بورود إشارة شرطة النجدة يفيد بورود إخطارا باستقبال مستشفى طامية المركزي 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك، وجرى عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين حدوث الحدث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلات القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على الدراجة والمركبة واصطدما ببعضهم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من، أحمد علي، 14 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وخالد عيد، 19 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وحسن فتحي، 20 سنة، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، وحاتم جمال 22 سنة، مصاب باشتباه كسر في الكتف الأيمن وتجمع دموي بالوجه، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.