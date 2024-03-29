الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

زحام شديد علي المخابز البلدية بمدينة كفر الدوار

تسود حالة من الغضب الشديد بين مواطني مدينة كفر الدوار ، بسبب الزحام الشديد علي المخابز البلدية ، وصعوبة الحصول علي الخبز المدعم ، بعد قيام العديد من أصحاب المخابز البلدية ، ببيع الدقيق في السوق السوداء ، بالإضافة إلي تجميع البطاقات التموينية للضرب الوهمي ،والحصول علي مكاسب غير شرعية  _موظف_ بالإضافة إلي قيامهم ببيع الخبز المدعم خارج البطاقات التموينية بجنيها للرغيف الواحد ، ويضطر الأهالي إلي التوجه إلي المخابز البلدية بالقري للحصول علي حصصهم من الخبز المدعم .

إلتقت (بوابة الوفد) بالعديد من مواطني مدينة كفر الدوار ، حيث أكد علي خالد – موظف - مايحدث في كفر الدوار لايرضي أحد بعد أن تحول العديد من أصحاب المخابز البلدية ، إلي مايشبة المافيا ، بعد قيامهم ببيع حصص الدقيق المدعم المخصص للخبز ، في السوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة ، علي حساب المواطنين .

ويقول حسن عادل – عامل – يقوم العديد من أصحاب المخابز البلدية بمدينة كفر الدوار ، بتجميع البطاقات التموينية من الأهالي ، وضربها علي الماكينات بشكل وهمي وعدم تسليم الخبر لأصحابها،لتحقيق مكاسب غير مشروعة .

ويصرخ سالم هاشم – مدرس – يتعمد العديد من أصحاب المخابز البلدية بمدينة كفر الدوار ، إذلال المواطنين أثناء وقوفهم في طوابير طويلة ، وتوجية العديد من السباب والإهانات لهم ، حتي يقوموا بالإنصراف دون الحصول علي حصتهم التموينية من الخبز االمدعم ، وبعدها يتم بيع الخبز (حر) أي بدون بطاقات تموينية ، مقابل جنيها لكل رغيف ، وهو مايحقق أرباحا مضاعفة لصاحب المخبز بعيدا عن الإجراءات المعتادة لتحصيل العائد من وزارة التموين . 

ويؤكد محمود السيد –عامل – علي إنتشار الدلالات والوسطاء ، أمام العديد من المخابز البلدية بمدينة كفر الدوار ، لإستلام البطاقات التموينية من المواطنين ، (بالإتفاق مع أصحاب المخابز) والحصول من أصحاب البطاقات التموينية علي مبالغ  مالية تصل إلي 60جنيها شهريا ، مقابل ضمان الحصول علي حصصهم من الخبز المدعم ،دون عناء الوقوف في الطوابير لعدة ساعات يوميا .

ويقسم سعيد عاصم - عامل – بأحد أصحاب المخابز الشهيرة بمدينة كفر الدوار ، يطالبة بترك بطاقتة التموينية التي تضم 5أفراد ، وحصتة اليومية 25 رغيف خبز مدعم ، علي أن يحصل علي حصتة ثلاثة أيام كل اسبوع ، دون عناء الوقوف في طوابير، ويترك باقي الحصة البالغة 100رغيف ، وهو مايعادل 400رغيف شهريا ، حتي يبيعها صاحب المخبز مقابل جنيها لكل رغيف فضلا عن محاسبة الدولة علي 55قرشا عن كل رغيف ، بقيمة 220جنيها ، بإجمالي 620جنيها مكاسب شهرية غير مشروعة عن بطاقة تموينية واحدة .

 

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