زحام شديد علي المخابز البلدية بمدينة كفر الدوار

تسود حالة من الغضب الشديد بين مواطني مدينة كفر الدوار ، بسبب الزحام الشديد علي المخابز البلدية ، وصعوبة الحصول علي الخبز المدعم ، بعد قيام العديد من أصحاب المخابز البلدية ، ببيع الدقيق في السوق السوداء ، بالإضافة إلي تجميع البطاقات التموينية للضرب الوهمي ،والحصول علي مكاسب غير شرعية _موظف_ بالإضافة إلي قيامهم ببيع الخبز المدعم خارج البطاقات التموينية بجنيها للرغيف الواحد ، ويضطر الأهالي إلي التوجه إلي المخابز البلدية بالقري للحصول علي حصصهم من الخبز المدعم .

إلتقت (بوابة الوفد) بالعديد من مواطني مدينة كفر الدوار ، حيث أكد علي خالد – موظف - مايحدث في كفر الدوار لايرضي أحد بعد أن تحول العديد من أصحاب المخابز البلدية ، إلي مايشبة المافيا ، بعد قيامهم ببيع حصص الدقيق المدعم المخصص للخبز ، في السوق السوداء ، لتحقيق أرباح غير مشروعة ، علي حساب المواطنين .

ويقول حسن عادل – عامل – يقوم العديد من أصحاب المخابز البلدية بمدينة كفر الدوار ، بتجميع البطاقات التموينية من الأهالي ، وضربها علي الماكينات بشكل وهمي وعدم تسليم الخبر لأصحابها،لتحقيق مكاسب غير مشروعة .

ويصرخ سالم هاشم – مدرس – يتعمد العديد من أصحاب المخابز البلدية بمدينة كفر الدوار ، إذلال المواطنين أثناء وقوفهم في طوابير طويلة ، وتوجية العديد من السباب والإهانات لهم ، حتي يقوموا بالإنصراف دون الحصول علي حصتهم التموينية من الخبز االمدعم ، وبعدها يتم بيع الخبز (حر) أي بدون بطاقات تموينية ، مقابل جنيها لكل رغيف ، وهو مايحقق أرباحا مضاعفة لصاحب المخبز بعيدا عن الإجراءات المعتادة لتحصيل العائد من وزارة التموين .

ويؤكد محمود السيد –عامل – علي إنتشار الدلالات والوسطاء ، أمام العديد من المخابز البلدية بمدينة كفر الدوار ، لإستلام البطاقات التموينية من المواطنين ، (بالإتفاق مع أصحاب المخابز) والحصول من أصحاب البطاقات التموينية علي مبالغ مالية تصل إلي 60جنيها شهريا ، مقابل ضمان الحصول علي حصصهم من الخبز المدعم ،دون عناء الوقوف في الطوابير لعدة ساعات يوميا .

ويقسم سعيد عاصم - عامل – بأحد أصحاب المخابز الشهيرة بمدينة كفر الدوار ، يطالبة بترك بطاقتة التموينية التي تضم 5أفراد ، وحصتة اليومية 25 رغيف خبز مدعم ، علي أن يحصل علي حصتة ثلاثة أيام كل اسبوع ، دون عناء الوقوف في طوابير، ويترك باقي الحصة البالغة 100رغيف ، وهو مايعادل 400رغيف شهريا ، حتي يبيعها صاحب المخبز مقابل جنيها لكل رغيف فضلا عن محاسبة الدولة علي 55قرشا عن كل رغيف ، بقيمة 220جنيها ، بإجمالي 620جنيها مكاسب شهرية غير مشروعة عن بطاقة تموينية واحدة .