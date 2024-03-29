مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا ، وفي رحلة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا 2024، يتجلى الحماس والتنافس في مشوار كل فريق نحو التتويج باللقب القاري المرموق. انطلق الأهلي بقوة في مشواره بتجاوز عقبة فريق سانت جورج الإثيوبي بنتيجة مذهلة، حيث فاز في مباراتي الذهاب والإياب بثلاثية ورباعية دون رد على التوالي، مما أرسى قاعدة قوية له في البطولة.

تواصل المارد الأحمر تألقه بفوز ساحق على ميدياما الغاني في أول جولة من دور المجموعات، حيث انتصر بثلاثية دون رد في إستاد السلام، ما أعطاه بداية مثالية في المرحلة الثانية من البطولة. ثم جرت مواجهات متواضعة أمام يانج أفريكانز وشباب بلوزداد، إذ تعادل الأهلي في كلتا المباراتين، لكنه استطاع تحقيق الانتصار على ميدياما ويانج أفريكانز ليتصدر مجموعته بثقة واعتزاز.

من جانبه، انطلق سيمبا التنزاني في رحلته بالتعادلين مع باورر ديناموز الزامبي في دور الـ32، قبل أن يتبعها بمجموعة من النتائج المتباينة في دور المجموعات. فقد تعادل مع اسيك أبيدجان وجواتينج جالاكسي، وخسر من الوداد وفاز عليه، وتعادل مع اسيمبا وفاز بشكل مبهر على جالاكسي في الجولة الأخيرة، ليظهر بمستوى متقارباً مع خصمه الأهلي.

يعكس مشوار الفريقين في البطولة التحدي الكبير والتنافس الشديد الذي يسود دوري أبطال أفريقيا، حيث تظهر كل مباراة فرصًا وتحديات جديدة. بالنظر إلى أداء الأهلي وسيمبا في المراحل السابقة، يتبادر إلى الذهن أن المواجهة بينهما في دور ربع النهائي ستكون مثيرة ومليئة بالتشويق.

يتطلع عشاق كرة القدم الأفريقية إلى هذا الصراع الكروي المثير بين الأهلي وسيمبا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل إلى المرحلة التالية بأفضل الأداء. ستكون المواجهة بين هذين الفريقين فرصة لعرض مهاراتهم وقدراتهم الحقيقية والتنافس على مكان في نصف نهائي البطولة، وهو ما يضيف إلى حماس الجماهير وجاذبية المباراة.

بهذا، يترقب عشاق الساحرة المستديرة في قارة إفريقيا وخارجها موعد هذه المواجهة النارية، التي تعد بتقديم عروض كروية ممتعة ومثيرة، وقد تحمل الفرجة والمفاجآت للجماهير والمحبين لهذا اللعب الشيق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وسيمبا من خلال شاشة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لدوري أبطال أفريقيا في منطقة شمال القارة السمراء والشرق الأوسط، على أن تكون المباراة مُذاعة عبر قناة beIN Sports HD 6 المشفرة.

لمشاهدة مباراة الأهلي وسيمبا بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

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يمكنك مشاهدة قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات، وذلك من خلال الترددين التاليين..

تردد بي إن سبورتس 6 على نايل سات

التردد : 11054.

: 11054. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 3/2.

تردد بي إن سبورتس 6 على سهيل سات

التردد : 10810.

: 10810. الاستقطاب : عمودي.

: عمودي. الترميز : 27500

: 27500 التصحيح: 3/2.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2024

سيكون البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا متاحًا بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا 2024

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة الموافق 29 مارس 2024.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.