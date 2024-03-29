يسرا اللوزي في رامز جاب من الآخر: بقبل أعمال علشان الفلوس

حل الفنانتان يسرا اللوزي ونسرين أمين ضيفين مساء اليوم الجمعة، في الحلقة التاسعة عشر من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

واعترفت يسرا اللوزي بقبولها عدد من الأعمال من أجل الأموال قائلة: "بقبل أعمال كتير عشان الفلوس".

وروت اللوزي حقيقة تصريحاتها بشأن ضرورة وجود أعمال فنية جريئة قائلة: "لازم يكون في كل أنواع الأفلام مش عنف بس".

واستقبل رامز جلال ضيوفه نسرين أمين ويسرا اللوزي بسخرية، قائلا: “ معانا النهاردة اتنين مش راضيين بحالهم مش عاجبهم أدوراهم واحدة نجمة لامعة نجحت تبقا بيئة مثلت الكيوت والبنت البريئة”.

وواصل رامز :"والتانية مولودة في الزمالك وبتقول بابي ومامي.. معانا ومعاكو اللي مش راضيين بحالهم فاتنة الزمالك ومزة عابدين يسرا اللوزي ونسرين أمين".

فكر رامز جاب من الآخر

تقوم فكرة البرنامج على استضافة الفنان رامز جلال ضيفين من مشاهير الإعلام والفن والرياضة، ويأتون له على أساس برنامج حواري، ثم يتفاجئ الثنائي في المقلب ويتفاجأن أنهم في برنامج يحمل اسم رامز جاب من الآخر، حيث يمرون خلال المقلب بـ زحليقة أكوا بارك ثم السقوط على مشاية كهربائية سريعة وقريبة من كلب مصروع، ثم الدخول في نفق صغير به رائحة كريهه، ثم حبسهما في غرفة صغيرة وينزل عليهما رامز بعض الحيوانات، ويواجهما بنعامة، ثم يجلسان على كوبري ويسقطان من عليه في بحيرة ماء.

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.