مصر أصبحت مؤهلة لجذب الاستثمارات الضخمة من إفريقيا وكل دول العالم

فى سحور "المصريين - الأفارقة":

رئيس التمثيل التجاري: مكاتبنا التجارية بالخارج تسخر كل جهودها لخدمة رجال الأعمال

يسرى الشرقاوي: الأسواق الإفريقية تمتلك ثروات هائلة لم نحس استغلالها بعد

أكد الدكتور يسرى الشرقاوى مستشار الإستثمار الدولى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقه أن القارة الأفريقية تعتبر أرضًا خصبة للصناعة والزراعة والتجارة ،وتمتلك ثروات هائلة لم نحسن إستغلالها بعد .

كما تمتلك اسواقاً كبيرة للتصدير إليها لم نحسن إستغلالها.جاء ذلك خلال حفل السحور الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقه للسفراء وقناصل الدول الأفريقية بالقاهره ،وعدد كبير من رجال وسيدات مسئولين الاعمال المصريين والأفارقة بحضور السفير ايهاب عوض مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية، و السفير اشرف ابراهيم مساعد وزير الخارجية الامين العام للوكالة المصرية من اجل التنمية، وسفير الكاميرون بالقاهرة وعميد الدبلوماسين الافارقه بالقاهرة ، و رئيس جهاز التمثيل التجاري يحي الواثق بالله ، و اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات و الدكتور خالد الصوفي رئيس الهيئة المصرية للمواصفات والجودة و النائب محمد كمال مرعي ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، النائب محمد.كمال مرعى ،والمهندس حسن عبد عبدالعزيز.رئيس إتحاد المقاولين الافارقة.

وأوضح الدكتور يسرى الشرقاوى ، أن التغلب على معوقات الاستثمار في القارة السمراء، يكون من خلال التواصل مع المستثمرين المصريين في أفريقيا، لمعرفة مشاكلهم، وبالتالي العمل على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين.

وأشار إلى أن الأوضاع أصبحت مهيئة تمامًا للاستثمار في أفريقيا، في ظل وجود قيادة سياسية حكيمه تؤمن بشكل كامل بضرورة الاستثمار في أفريقيا خاصة ان الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يشدد على اهمية وضرورة التوجه نحو افريقيا لجذب الإستثمارات وإقامة علاقات تجارية قويه مشتركه معهم .

كما أشار " الشرقاوى " إلى ان الفترة القادمه من التعاون مع افريقيا اصبحت تتطلب وبشكل هام ان يكون هناك زيادة - كما وكيفاً لتجارب الاستثمار المصري الناجحة في القار الأفريقية، من خلال رجال أعمال مصريين لديهم الرؤية والقدرة على إحداث طفرات فى حجم التجاره والتصدير مع دول القاره السمراء.



ومن جانبه أكد رئيس جهاز التمثيل التجارى المصرى يحى الواثق بالله ان الجهاز وكل مكاتبه التجارية بالخارج يسخرون كافة إمكانياتهم لخدمة مجتمع المال والاعمال فى مصر ،وأن كل المكاتب التجارية ترحب بالتعاون مع رجال وسيدات الاعمال والمصدريين ،وعلى إستعداد تام للتعاون معهم سواء لتقديم المشورات الفنيه والمعلومات، أو بالتدخل لحل نزاعات تجارية مع الشريك الخارجى، أو توفير فرص تصديرية حقيقية .

وأكد يحى الواثق بالله ان جهاز التمثيل التجارى يرحب أيضا بالتعاون المثمر والجاد مع اى تجمع أو منظمة أعمال مصرية بهدف زيادة حجم التجارة بين مصر ودول العالم بما فيها الدول الأفريقية مما يساعد على إحداث معدلات نمو فى الإقتصاد المصرى بصوره عامه ،ويخفض من معدلات العجز فى الميزان التجاري. وأشار رئيس جهاز التمثيل التجارى إلى أنه لم يكون يتوقع ان تحقق جمعية رجال الأعمال المصريين الافارقه تحت قيادة الدكتور يسرى الشرقاوى كل هذه النجاحات ،حيث ساهمت بشكل فعال فى جذب إستثمارات أفريقية إلى مصر ، بالإضافه إلى زيادة معدلات الصادرات المصرية لعدد من أسواق الدول الافريقية .

وأكد السفير إيهاب عضو مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ودول القاره مشيرا إلى التعاون التجارى والإقتصادى مع دول القاره متواصل وممتد نظرا للعلاقات القوية التى تربط مصر وكل دول القاره الافريقية .



كما أشار سفير الكاميرون بالقاهره محمدو لابيرنج إلى أن مصر والكاميرون ترتبطان بأواصر عميقة وقوية من العلاقات على مستوى كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بالتعاون الإقتصادى ونتقاسم وجهات النظر حيال القضايا الدولية، خاصة في ضوء عضويتهما في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وكونهما عضوين مؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي، موضحا أن البلدين تتقاسمان المبادىء وتدعوان إلى السلام والحرية ومحاربة العنصرية وعدم التدخل في الشئون الدولية للبلاد .

وأشار سفير الكاميرون لدى مصر إلى التنسيق الوثيق بين البلدين على كافة المستويات حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، واصفا العلاقات بـ "التاريخية" حيث دعمت مصر حركة التحرر حتى الاستقلال والعديد من قادة استقلال الكاميرون أقاموا بمصر.