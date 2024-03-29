الهدهد

الجمعة 29/مارس/2024 - 05:35 م 3/29/2024 5:35:16 PM

شهادة لله وللتاريخ أن ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسى للمرأة المصرية إنجاز غير مسبوق.. ونجاح لم يدرك من قبل.. واستعادة لحقوق ومكتسبات تم هدرها عقودا طويلة.. وجعل لنساء وفتيات مصر مكانة داخل مصر وخارجها.. مؤمنا بأن تمكين المرأة واجب وطنى.. مشيدا ومقدرا دورها كأم وزوجة وابنة وسيدة وفتاة فى جميع المحافل المحلية الدولية.. واصفا إياها «بعظيمات مصر».

عقد كامل شهد 50 تكليفا رئاسيا لتمكين المرأة و26 قانونا وتعديلا تشريعا وإدماج المرأة فى كافة السياسات والبرامج و12 قرارا دوليا لتمكين المرأة. وفى شهر مارس الجارى.. شهر المرأة.. تلقيت دعوتين من رئاسة الجمهورية والمجلس القومى للمرأة للمشاركة فى الاحتفال بالمرأة المصرية الاحتفال الأول «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح» شهدته السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس، وكرَّمت عددًا من السيدات الملهمات والمتفوقات فى المجالات المختلفة، كما كرمت عددًا من الحائزات على المراكز الأولى فى الألعاب الرياضية المختلفة والاحتفال الثانى 21 مارس يوم المرأة المصرية ويوم الأم المثالية ٢٠٢٤ حضره السيد الرئيس والسيدة حرمه.. كرم الرئيس مجموعة من السيدات المتميزات وفى مختلف المجالات، كما كرم الأمهات المثاليات الفضليات على مستوى الجمهورية. وفى لفتة إنسانية تقديرا واعتزازا لجهود القيادة السياسية أصدر المجلس القومى للمرأة عددا تذكاريا «إرادة سياسية.. شهادة للتاريخ» يوثق ما تحقق من إنجازات ومكتسبات للمرأة المصرية خلال عشر سنوات، قدمته الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس للرئيس السيسى خلال احتفالية «المرأة المصرية والأم المثالية ٢٠٢٤» تضمنت محتويات العدد مقال «عقيدة.. وإرادة» للدكتورة مايا مرسى أكدت فيه أن الإرادة السياسية هى المحرك الأساسى لتحقيق أى تقدم فى ملف تمكين المرأة، مشيرة فى كلماتها التى اعتبرتها شهادة للتاريخ إلى أن أحلام المرأة المصرية أصبحت حقيقة فى جميع المجالات.. كما تضمن العدد التذكارى كلمات الرئيس الداعمة والمحفزة للمرأة أبرزها «لازم أقبل رأس أم الشهيد.. وأقبل يد أم الشهيد.. إليد اللى شالت وربت وبعدين قدمت لمصر أغلى ما عندها»، بالإضافة إلى مواقفه الإنسانية الجمة وفى مقدمتها تكريم صاحبة صورة جر عربة البضائع بالإسكندرية فى نوفمبر ٢٠١٦ واستقبال سائقة التروسيكل بمقر الرئاسة تقديرا لها فى نوفمبر ٢٠١٨ كما تضمن العدد كلمات السيدة انتصار السيسى لتقديم نفس الدعم والرقى الإنسانى للفتيات كأفضل استثمار فيهن للمجتمع. كما تضمن العدد أكثر من 250 وثيقة بأقلام العديد من الوزيرات والشخصيات العامة وكبار المسئولين والمسئولات ونائبات مجلسى الشيوخ والنواب، شهادة للتاريخ تتحدث عن إنجازات وجهود مصر لتمكين المرأة.. أيضاً تضمن العدد إنفوجراف تمكين المرأة المصرية فى جميع القطاعات.. يتبعها إشادات دولية بجهود مصر لم يسعنى الحظ أن أكتب شهادة للتاريخ ضمن المشاركات فى كتابه العدد التذكارى.. ولكن من منبرى هذا أقول إن ما قدمه ومنحه الرئيس السيسى لنساء وفتيات مصر فى عشرة أعوام لم يحققه أحد من قبله على مر التاريخ.. وذلك بالأرقام والقرارات والتشريعات والقوانين والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الفعلية.. لا بالشعارات الرنانة أو التصريحات الفضفاضة.. (2014 - 2024).

شكراً سيادة الرئيس

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