28 فرصة عمل جديدة بشركة أدوية في الإسكندرية

أعلنت وزارة العمل، عن وظائف جديدة للشباب بمحافظة الإسكندرية، إذ تم توفير 28 فرصة عمل للذكور بشركة "انترا" للصناعات الدوائية، التي تقع في برج العرب.

وظائف جديدة بشركة انترا في الإسكندرية

والوظائف المتوفرة هي:- مهندس ميكانيكا- مهندس كهرباء- أخصائي معالجة المياه- اخصائي إنتاج- فني كهرباء- فني ميكانيكا- فني غلاية- فني سلامة وصحة مهنية- عامل خدمات- عامل مطعم ، وذلك للشباب من ذوي الخبرة أو بدون حسب التخصص.

وتسعى مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، إلى توفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب داخل سوق العمل ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لسياسة وزارة العمل التى تتضمن البحث عن فرص العمل المناسبة لمساعدة راغبى العمل فى الإندماج فى سوق العمل، والحصول على حقوقهم فى العمل، وتلقى بيانات فرص العمل أولاً بأول من الشركات الطالبة للعمالة، وإجراء المتابعة على فرص التشغيل التي تم شغلها والتي لم يتم شغلها، والتأكد من مراعاة المنشآت المختلفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى فرص العمل التي تتوفر لديها.

وقال محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، إن تلك الفرص تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف تشغيل الشباب بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة لهم، للحد من معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المنشآت العاملة بالمحافظات، ومتابعة تشغيلهم فى المنشآت والتأكد من حصولهم على حقوقهم التى كفلها لهم القانون.

وأضاف وكيل المديرية، أن الفرص التى تم توفيرها تضمنت عدة تخصصات كما هو موضح، لافتًا إلى مميزات فرص العمل التي تشمل توفير تأمينات إجتماعية، وصحية، وأرباح سنوية، وتوفير انتقالات لمقر العمل ببرج العرب، كما يشترط للحصول على الوظيفة أن يكون المتقدمين من الذكور حسب كل وظيفة.

وأكد استمرار المديرية وأجهزتها فى توفير مزيد من الفرص اللائقة للشباب كدور أصيل لها لخدمة ودعم الشباب فى ظل الجمهورية الجديدة، كما يمكن التسجيل على الرابط التالى : https://shorturl.at/CTUX1 .