الوطنية للإعلام تكشف سر عدم نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب

كشفت الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، عن حدوث عطل فني مفاجئ خارج عن إرادة فريق العمل المكلف بالنقل الخارجي، الأمر الذي تسبب في عدم تلاوة القرآن الكريم ضمن شعائر صلاة الجمعة اليوم.

وأشارت إلى أنه كان من المقرر نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب، ولتدارك هذا الأمر سريعا فقد تم النقل مباشرة من القناة الاحتياطية وتم إذاعة صلاة الجمعة دون التلاوة القرآنية التي تسبقها بدقائق وذلك من مسجد التليفزيون بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو.

وأكدت الهيئة في بيان لها، تقديرها الكامل للمشاهدين والمستمعين وحرصهم على متابعة إذاعات وشاشات الوطنية للإعلام وملاحظاتهم القيمة، متابعة: نعتذ لهم عن هذا العطل المفاجئ الذي حدث بسيارات البث الخارجي.