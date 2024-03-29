معركة عنيفة بين مانشيستر يونايتد وكبار أوربا لضم نجم لييبزيج الألماني

معركة عنيفة تدور حاليا بين كبار اندية أوربا مانشيستر يونايتد و مانشيستر سيتي و ريال مدريد و تشيلسي لضم مهاجم اف سي لييبزيج الألماني ومنتخب أسبانيا داني اولمو .

وقالت صحيفة الدايلي ميل الانجليزية ان داني اولمو والذي شارك اساسيا مع منتخب الماتادور الأسباني امام منتخب البرازيل وهي المباراة التي أنتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق هو محط انظار كبار اندية القارة العجوز خاصة نادي مانشيستر يونايتد الذي يسعى لدعم صفوفه في الموسم المقبل .

وقالت الصحيفة الانجليزية ان داني اولمو والذي ظهر بمستوى رائع مع فريق اف سي لييبزيج يبدو خيارا ممتازا لعدد من الاندية خاصة وهو يملك شرطا جزائيا في تعاقده مع لييبزيج سيتم تفعيله من الصيف المقبل قدره ٥٢ مليون يورو وهو مقابل يبدو في متناول الاندية الكبيرة التي تسعى لضمه لصفوفها .

وأضافت الدايلي ميل ان اندية مانشيستر يونايتد و مانشيستر سيتي و تشيلسي و توتنهام ترى في داني اولمو حلا هجوميا رائعا خاصة وهو يلعب في مركز الجناح وقلب الهجوم فيما لن يمانع فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في ضم الأسباني الدولى حتى في ظل ضم النجم الفرنسي كيليان أمبابي و المهاجم البرازيلي كاندريك في الصيف المقبل لدعم مركز قلب الهجوم.