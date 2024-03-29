رايا ابي راشد تزيد فخامة إطلالتها بالألماس

تنجذب الإعلامية اللبنانية رايا ابي راشد للأزياء الراقية التي تبرز جمالها وقوامها الرشيق لتبدو مثل الأميرات في أحدث ظهور لها، مما جعلها محط أهتمام واعجاب متابعيها وجمهورها والمعنيين بالموضة.

رايا أبي راشد تطل بالاوف شولدر المجسم

وتألقت رايا أبي راشد بإطلالة ساحرة، كعادتها تمزج بين الاناقة والاحتشام في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، ينتمي لقصة الأوف شولدر، صمم من قماش ناعم باللون الأسود، اتسم الفستان بقصته الجذابة التي تتناسب مع اجواء الاحتفالات الرسمية.

وحرصت رايا ابي راشد التألق ببعض المجوهرات الماسية المرصعه باحجار الزمرد الأحمر، مع حقيبة اليد السوداء الراقية.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة للوراء مع فرق خصلات شعرها من الأمام ووضعت مكياجا جذابا متناغما مع لون بشرتها الخمرية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

ودائما ما تنجذب رايا ابي راشد للأزياء الراقية التي تبرز قوامها الممشوق ووزنها المثالي من توقيع أشهر مصممي الأزياء في العالم والوطن العربي.

رايا أبي راشد

ريّا أبي راشد (بالإنجليزية: Raya Abirached)‏ (12 مايو 1977 -)، مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

منذ عام 2010 وهي تقوم بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز غوت تالنت[1] إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر. كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب.[2] الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن. تتحدث عدة لغات بطلاقة، وهنّ العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

تعتبر ريّا أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج «سكووب» في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج «سكووب» أهم إنجازاتها كمحاورة خاصة.