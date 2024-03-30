قررت نيابة الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل منزل بمنطقة أبو النمرس مما أسفر عن إصابة سيدة، وإعداد تقرير وافي عنه لمعرفة اسباب الحريق .

إصابة سيدة في حريق منزل بأبو النمرس

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى دائرة قسم أبو النمرس وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وتم محاصرة الحريق وإخماده وأسفر عن إصابة سيدة 40 سنة بحروق بالذراعين والرقبة، بعد نشوب حريق في صالة شقتها بسبب ماس كهربائي وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ماس كهربائي وراء حريق شقة نجل الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس بالزمال ك

وفي واقعة اخري ، أمرت النيابة العامة بالجيزة ، بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة نجل الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس بالزمالك.

كشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، تسبب في وقوع تلفيات بغرفة النوم على مساحة ٤ أمتار في ٤ أمتار، واحتراق دولاب وسرير، وشاشة تليفزيون، وتكييف وذلك جراء ماس كهربائي.

وكانت عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث في عقار سكني بمنطقة الزمالك، على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى العقار والشقق المجاورة للشقة المحترقة.

وتم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تعرض 4 أشخاص للاصابة ، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة نارية موتسيكل مع مركبة توكتوك بطريق قرية دار السلام طاميه الزراعي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة شاب غارق في منشأة القناطر

كما كشفت التحقيقات في واقعة غرق شاب في نهر النيل بإحدى قرى منشأة القناطر، وانتشلت القوات الأمنية جثته، وتبين من خلال المعاينة، أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، دون وجود شبهة جنائية فى الحادث.

وكشف التقرير الطبي أن سبب الوفاة اسفينكيا الغرق، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة، ورد بلاغ ،لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل، بقرية تابعة لمنشأة القناطر.

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.