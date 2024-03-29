لقي شخص حتفه ، خلال عبوره الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

سيارة مسرعه تنهي حياة شخص خلال عبوره الطريق الدائري بالقليوبية

وتلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص خلال عبوره الطريق الدائري، بدائرة قسم شرطة الخصوص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص خلال عبوره الطريق الدائري وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.

كما أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة نجل الفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس بالزمالك.

كشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، تسبب في وقوع تلفيات بغرفة النوم على مساحة ٤ أمتار في ٤ أمتار، واحتراق دولاب وسرير، وشاشة تليفزيون، وتكييف وذلك جراء ماس كهربائي.

وكانت عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق في شقة بالطابق الثالث في عقار سكني بمنطقة الزمالك، على الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع برجال الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى العقار والشقق المجاورة للشقة المحترقة.

وتم تحرير محضر، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.