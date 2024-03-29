ياسر جلال يكشف للوفد صعوبات مسلسل جودر

قال النجم ياسر جلال، إن الصعوبات التي واجهته في مسلسل جودر ارتداء ملابس غير التي اعتاد عليها، لافتاً إلى استخدام اكسسورات مختلفة والتصوير في أماكن غريبة.

وأكد النجم ياسر جلال، في تصريح خاصة لبوابة الوفد، أن التصوير يحتاج إلى استخدام دخان كثيف في بعض المشاهد للصورة المرئية فيكون ذلك مزعج جدًا اثناء التنفس.

وتابع : "وبعض الأحيان يتم التصوير في أماكن شديدة الحرارة ونرتدي ملابس ثقيلة وأحيانًا آخرى العكس وبعض الأحيان يتم التصوير في أماكن خطر بها كهوف وجبال.

موعد عرض مسلسل جودر

يعرض جودر من بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس في النصف الثاني من شهر رمضان 2024 ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط ويتسم العمل بالاجواء الاسطورية الساحرة ويعد من اضخم الأعمال الرمضانية انتاجيا حيث يعتمد بشكل كبير على أعمال الجرافيك والإكسسوارات والملابس الاسطورية.

قصة مسلسل جودر



تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال عن جودر بن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

مسلسل جودر فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل ألف ليلة وليلة (جودر) من بطولة الفنان ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، آيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، كما أنه من المقرر أن يكون مسلسل جودر من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز