طنطا تحدد 5 جنيه تعريفة التوكتوك وتحرير محاضر فورية للمخالفين

دخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا على الخط وقررت تحديد تعريفة ركوب التكتوك ب5 جنيه لأى مشوار،

وذلك بعد اعلان الوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون وكفر الزيات عن تعريفة ركوب التكتوك بما قيمته 5 جنيهات

وقام د- محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا بشن حملة مكبرة استهدف ضبط حركة التكاتك وكتابة التعريفة عليها وحذر "عيسى "من عدم الالتزام وتحرير محاضر فورية وغرامات ماليه على المخالفين

واعلن عن تعريفة ركوب التكتوك وجارى تجهيز ملصقات بالقيمة 5 جنيه على جميع التكاتك بطنطا وقرى مركزها

وأشار الى التكاتك تعتبر وسيلة رئيسية وحيوية للنقل العام والسريع في شوارع المدينة المحدده لها وغير مسموح لها بالشوارع الرئيسية كالبحر والنحاس والمديرية

وستقوم لجنة المتابعة بشن حملات بعد تركيب الملصق

لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الموحدة لاجرة التكاتك داخل المدينة والقرى التابعة وهي خمس ( ٥ ) جنيهات فقط لا غير وهو إجراء يهدف إلى تحديد سعر ثابت للركوب ينطبق على جميع السائقين مما يوفر مزيدًا من العدالة المالية للركاب والسائقين على حد سواء. ويمنع المشاحنات بينهم

وجاري المتابعة والاستمرار.

وننتظر فى ذات السياق تحديد تعريفة الركوب فى باقى مدن وقرى المحافظة ولا سيما المحلة وزفتى وقطور والسنطة وسمنود ومراكز هذه المدن لمنع المشاجرات وحسم التعريفة بالقيمة العادلة