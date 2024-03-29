جامعة العريش تناقش آليات وضوابط حماية البيانات الشخصية

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش، ندوة بعنوان "آليات وضوابط الحفاظ على البيانات الشخصية في ظل ثورة الاتصالات والعولمة من منظور العلم والدين والقانون"، برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة على أهمية موضوع الندوة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة وانتشار استخدام الإنترنت، وشدد سيادته على ضرورة توعية الطلاب والمجتمع بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية دون وعي، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز ثقافة حماية البيانات الشخصية.



وفي هذا السياق، تضمنت الندوة ثلاثة محاور في المنظور العلمي، ناقش الخبراء في هذا المحور التحديات الأمنية والتقنيات الحديثة لحماية البيانات الشخصية، وفي المنظور الديني، ركز علماء الدين على أهمية الخصوصية والأخلاقيات في استخدام البيانات، وفى المنظور القانوني، استعرض القانونيون التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.



وفي نهاية الندوة عرضت الدكتورة هند عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجموعة من التوصيات أهمها:

- توعية الطلاب والمجتمع بأهمية حماية البيانات الشخصية.

- تشجيع البحث العلمي في مجال حماية البيانات الشخصية.

- دعم التعاون بين الجامعات والقطاعات المختلفة لوضع استراتيجيات فعالة لحماية البيانات الشخصية.