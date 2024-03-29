مكافحة الكلاب الضالة أحد محاور اجتماع مجلس أمناء الصالحية الجديدة

عقد اليوم المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، الجلسة الثانية لمجلس الامناء المدينة عن دوره ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك بقاعة الاجتماعات بالجهاز بحضور رئيس ووكلاء وأعضاء مجلس الأمناء، وقيادات الجهاز، وكلاء الوزارة لإدارات «التموين والتربية والتعليم والطب البيطري والشباب والرياضة».

بدأ الاجتماع بقراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، ثم تناول رئيس الجهاز مناقشة عدد من الموضوعات واستعراض ماتم خلال أعمال أهمها متابعة تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار، متابعة حملات مكافحة الكلاب الضالة.

وأكد رئيس الجهاز في كلمته استمرارية التعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء، وكذلك مع الأجهزة التنفيذية والخدمية، وشدد على أهمية استمرار الجهود المشتركة لاستكمال أعمال التطوير الجارية وتقديم جميع الخدمات الضرورية، بهدف تحسين جودة الحياة لسكان مدينة الصالحية الجديدة.

وفي سياق متصل، تابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أعمال صيانة أعمدة الإنارة في شوارع المدينة، وذلك في إطار حرص الجهاز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان سلامتهم.

وتحقق رئيس الجهاز من جودة الأعمال التي تقوم بها شركة الصيانة المتخصصة المكلفة بصيانة وتركيب أنظمة الإنارة في المدينة، مؤكدا أهمية الاستمرار في تحسين البنية التحتية للإنارة، لتحقيق بيئة مضيئة وآمنة للمواطنين.

وأشار خالد شاهين إلى أن الجهاز يعمل بشكل دؤوب على تطوير مختلف الجوانب الحيوية والبنية التحتية في المدينة الجديدة، وأن الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة تأتي ضمن الجهود الرامية لضمان استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة للسكان.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق الاهتمام المستمر بمتطلبات المدينة، حيث يعكس التفاعل الفعّال بين الجهاز والشركات المعنية تحقيق التنمية المستدامة، ورفاهية المجتمع المحلي.