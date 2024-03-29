العادات الصحية بشهر رمضان ندوة لوحدة «تكافؤ الفرص» بالشرقية

نفذت وحدتي تكافؤ الفرص بمركز فاقوس ومدينة القنايات، عدد 3 ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضى، استهدفت تلك الندوات السيدات، وتناولت موضوعات: «العادات الصحية بشهر رمضان، الثلث الثاني من رمضان ثلث المغفرة والإقلاع عن الذنب والتوبة، تمكين المرأة، ومناهضة الزواج المبكر للقاصرات».

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير فى المجتمع، وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له، مشيراً إلى ان الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وأوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بالشرقية، إنه خلال الأسبوع الماضى كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها على النحو التالى: حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات بتنظيم ندوة عن «تمكين المرأة ومناهضة الزواج المبكر للقاصرات»، تناولت المخاطر الصحية والإجتماعية لزواج القاصرات، بالإضافة لأهمية الكشف المبكر لأمراض أورام الثدي، والخدمات العلاجية والصحية التي تقدمها الدولة للمرأة، وذلك بمقر رئاسة المدينة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والوحدة الصحية بمدينة القنايات.

ونظمت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس، ندوتين الأولى بعنوان «العادات الصحية فى رمضان» تناولت كيفية المحافظة على الوزن والتخلص من السموم الموجودة في الجسم، والمحافظة على الكبد، وأسباب الصداع فى رمضان.

والندوة الثانية كانت بعنوان «ثلث المغفرة» تناولت الثلث الثاني من شهر رمضان الكريم، وهو ثلث المغفرة والإقلاع عن الذنب والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وتم الإشارة إلى توضيح زكاة الفطر، وذلك بمقر المدينة «واحة أمان» بفاقوس، وذلك بالتنسيق مع وحدة السكان برئاسة المركز ومديرية الأوقاف.

وفي سياق متصل لفاعليات لوحدات تكافؤ الفرص بمحافظة الشرقية، فقد نفذت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية، 5 ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضى، استهدفت السيدات، وتناولات موضوعات « أثر الصيام على مرضى السكر والضغط، الدعاء فى شهر رمضان، اللحوم المصنعة، وسلامة الأسرة، جهود الدولة فى دعم ومساندة ذوى الهمم».