وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى طهطا العام





تفقد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والدكتور محمد عبد الفتاح مدير المكتب الفني مستشفى طهطا العام خلال جولة ميدانية بحضور الدكتور أيمن خلف فراج مدير المستشفى والدكتور مصطفى الأرقم نائبه لمتابعة سير العمل وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم .





وتفقد وكيل صحة سوهاج ومرافقيه خلال جولته قسم الإستقبال والطؤاري وإطمئن على تواجد الفريق الطبي النوبتجي وانتظام العمل بالقسم وتقديم الخدمات للمواطنين .





كما تفقد الدكتور أحمد محروس أقسام العنايات المركزة وعناية الأطفال والأشعة والنساء والعمليات والصيدلية ووحدة الحضانات لافتاً إلى تشغيل الحضانات التي قامت وزارة الصحة بدعم المستشفى بها أواخر شهر فبراير الماضي ليصبح عدد الحضانات بالمستشفى 31 حضانة مشيداً بالعمل داخل الوحدة ومستوى الخدمة به وموجها بضرورة الحفاظ على ذلك المستوى وتطويره بصورة مستمرة لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين.

كما أطمئن وكيل صحة سوهاج على أداء وكفاءة شبكة الغازات بالمستشفى ومصادر الكهرباء البديلة وكذلك سيستم التكيف المركزي بالمستشفى .





وفي سياق متصل أوضح الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان مديرية الصحة تقوم بتنفيذ أكبر حملة تفقدية للمنشأت الصحية بالمحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة الميدانية والمكثفة للمنشأت الصحية بالمحافظة والخدمات المقدمة للجمهور من خلالها .





حيث تم تفقد 7 مراكز لطب الأسرة تابعة لمركز المنشاه جنوب المحافظة ومركز سوهاج ورافقه خلالها الدكتور عمرو عبد الفتاح عضو المكتب الفني وهي وحدات طب الأسرة بكوم بدار والزوك الشرقية والحريزات الشرقية والبياضية بالناظر ونجع القنطرة ووحدتي طب الأسرة بالشوش وبلصفورة وذلك لمتابعة سير العمل بها ومدى الإنضباط وانتظام تقديم الخدمات الصحية موجها بإحالة جميع المقصرين وغير المنضبطين للتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالهم .

كما وجه أيضاً باحالة كلا من مدير الإدارة الصحية ومسئول الرعاية الأساسية ومدير التفتيش المالي والإداري ومسئولي التمريض بإدارة المنشاه للتحقيق أيضا لعدم المتابعة وعدم الإنضباط بعدد كبير من الوحدات التابعة للإدارة وتحت إشرافهم .





كما تفقد وكيل صحة سوهاج المعمل المشترك والخدمات المقدمة من خلاله ووجه بتحويل مدير المعمل للتحقيق لعدم التواجد والغياب دون تصريح منوهاً أنه لا تهاون في حق المواطن وحصوله على الخدمة الطبية المتميزة بالمنشات الصحية بالمحافظة مؤكداً على جميع الكوادر الطبية والفنية والإدارية بالمنشأت بضرورة الإنضباط وتقديم الخدمات المنوطة بهم للمرضى .