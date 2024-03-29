بيئة الشرقية: تنفيذ 30 ندوة بالمدارس والجامعات لرفع مستوى الوعي البيئي للطلاب

نفذ قسم الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، 30 نشاط توعوي لطلبة المدارس والجامعات، لرفع مستوى الوعي البيئي بأهم قضايا ومشاكل البيئة، وبيان أوجه التصدي لها، وتوجيه سلوكيات الطلبة لصالح البيئة المحيطة، وذلك بالتنسيق مع جامعة الزقازيق ومديرية التربية والتعليم بالشرقية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية تنظيم الندوات التوعوية لطلبة المدارس لتوجية سلوكهم للحفاظ على البيئة، وترشيد الإستهلاك، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، لتحقيق التوازن بين حاجات الإنسان، وحماية النظام البيئي.

وأشار الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إلى أن الأنشطة التوعوية التى نفذها جهاز شؤون البيئة خلال الترم الثانى من العام الدراسى حول «التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، المخلفات الصلبة والخطرة، التلوث بالبلاستيك، الحرق المكشوف للمخلفات، ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية» واقيمت بمدارس مراكز «الزقازيق، منيا القمح، بلبيس» فضلاً عن إقامة ندوتين بكلية التجارة وكلية الأثار بمدينة صان الحجر بجامعة الزقازيق.

وفي سياق متصل، نفذ الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور و قسم شرطة البيئة، تم خلالها فحص عادم عدد 145 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، وأسفر الفحص المفاجئ على ضبط 35 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

وأوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ حملتين مفاجئتين لفحص عوادم السيارات بميدان الزراعة بمركز الزقازيق، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وقسم شرطة البيئة، تم خلالها فحص عادم عدد 145 سيارة، منها 85 سيارة تعمل بالسولار، و60 سيارة تعمل بالبنزين، وأسفر الفحص على تحرير 25 مخالفة لسيارات تعمل بالسولار و10مخالفات لسيارات تعمل بالبنزين بإجمالى 35مخالفة.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جودة الهواء هى إحدى أولويات العمل البيئي في مصر، لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة، لافتاً الى اهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء، لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وأضاف محافظ الشرقية بأنه في إطار تعزيز الاستدامة البيئية، توظف الدولة جهودها الى تحويل الاقتصاد الوطني الى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، وخاصة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تركيز الملوثات في الهواء من أهمها "مبادرة كلايمثون للتنمية المستدامة" و" مبادرة 100مليون شجرة" و"المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" فضلاً عن التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، وإحلال أنواع الوقود بأنواع أقل تلويثاً كالغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، واستخدام الطاقة المتجددة الشمسية بغرض توليد الكهرباء.