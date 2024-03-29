كيف يعذب الشيطان بالنار وهو مخلوق منها؟ علي جمعة يجيب

سألت طفلة، الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حول كيفية تعذيب الشيطان في النار رغم أن الله خلقه من نار.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الجمعة: "هو مش نار، زي ما أنتِ مش طينة، أنتِ مخلوقة من تراب هل أنتِ تراب؟، لا أنتَ لحم ودم، وهو كذلك، لو الإنسان مات يتحول لتراب، والشيطان لو مات يطلع نار".

الشيطان كان يسجد ويركع ويذكر الله

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الشيطان كان يسجد ويركع ويذكر الله ويؤدي كل العبادات التي تفعلها الملائكة.

وأضاف خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الجمعة: "لما طرد الشيطان من رحمة الله معرفش يعمل كده، ووجد نفسه خارج النطاق ومنشغل بعرض الضلالة على الناس".

وأوضح: "الشيطان حاليا منشغل بابن آدم وأنه يخليه يخرج من العبادة والجنة ويسقطه في المصيبة ويريد أن يضله وهذا نوع من أنواع الغباوة والكبر".