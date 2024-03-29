بالإنفوجراف.. "التنمية المحلية تستعرض حصاد الأسبوع

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 79 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 23 حتى 29 مارس الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

الأحد 24 مارس

وقع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة، حيث تتضمن العقود إنشاء 5 مدافن صحية آمنة بمدينة برانى بمحافظة مطروح وخلية دفن صحى بمدينة بدر بمحافظة البحيرة وخلية دفن صحي بمنطقة أبو جريدة بمحافظة دمياط وخلية دفن صحى بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وخلايا دفن صحى بموقع شبرامنت بمحافظة الجيزة وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 480 مليون جينه وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذها وفقاً للاشتراطات الفنية والرسومات التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى رفع تراكمات للقمامة في عدد من المقالب بالمحافظات تقدر بأكثر من 500 ألف طن بتكلفة 85 مليون جنيه.

الاثنين 25 مارس

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتفقد منظومة التخلص الآمن من المخلفات بمدفن شبرامنت بمحافظة الجيزة والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تمهيداً لوضع منظومة تتوافق مع الإشتراطات البيئية، وفى بداية الجولة قاما وزيرا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة بتفقد الخلايا التي تم إنشاءها بالمدفن، وقد استماعا لعرض تفصيلي عن انشاء الخلايا بالمدفن وآلية العمل فيه والتوسعات التي تمت بالمدفن، حيث تم إنشاء خلية علي ١٠ فدان، كما سيتم إنشاء عدد ٤ خلايا أخرى علي مساحه ٧٠ فدان.

الثلاثاء 26 مارس

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، د. ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت مصر وآسر هاني مساعد مدير البرامج هيئة فولبرايت مصر بحضور النائبة هبة مكرم عضو مجلس الشيوخ وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

الأربعاء 27 مارس

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 283 الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة عدد من الملفات وعلي رأسها ضرورة تكليف فرق عمل من جميع الوزارات والجهات المعنية والأجهزة الرقابية بالنزول إلى مختلف الأسواق للتأكد من خفض الأسعار بصورة حقيقية.

الخميس 28 مارس

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات، ومتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات القومية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

الجمعة 29 مارس

إفتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية مسجد الروضة بمنطقة حدائق الأهرام والذى بنى على مساحة ٤٠٠ م٢ ليسع مايزيد عن ٨٠٠ مصلى إلى جانب الفناء الخارجى.

والتقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بديوان عام محافظة الجيزة في إطار فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذي يوافق ٣١ مارس من كل عام، كما التقي وزيري الأوقاف والتنمية المحلية والمحافظ بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة في اطار التواصل المستمر للتأكيد علي رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية .