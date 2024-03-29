صندوق تحيا مصر يوزع 4000 كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.

أشاد المحافظ بالمبادرات الإنسانية النبيلة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته لمؤسسات المجتمع المدني، بمواصلة جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك.

ثمن المحافظ دور جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجا، وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار سيد الشوربجي مدير جمعية الأورمان بالشرقية، إلى أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان واستكمالاً لدور الجمعية الخدمي في تقديم الرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لأبناء المحافظة وتحت رعاية كريمة من محافظ الشرقية، قامت الجمعية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر بتوفير 4 آلاف كرتونه مواد غذائية، بجانب توفير 16 طن لحوم مجمدة، ليتم توزيعهم على المستحقين من أبناء المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

وفي سياق متصل، أقام صندوق تحيا مصر بالتعاون مع المؤسسة الدولية لريادة الأعمال، إفطار جماعي لعدد 1000 صائم من المواطنين وعمال النظافة والتجميل بالمحافظة، وذلك بساحة ناصر بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد مرسي بصندوق تحيا مصر، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

أشاد المحافظ بدور صندوق تحيا مصر في تقديم الخدمات والمساعدات المختلفة للأسر الفقيرة والذي يعكس معاني التكافل والتكامل والإخاء بين أفراد المجتمع خلال شهر رمضان الفضيل، لافتاً إلى أن الحملات الخيرية تساهم في تخفيف العبء عن الأسر الاولي بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة.