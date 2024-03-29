موعد عيد الفطر 2024

عيد الفطر 2024.. يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم حلول عيد الفطر، ليتشاركوا فرحة العيد مع عائلاتهم وأصدقائهم.

يُعد عيد الفطر المبارك 2024 أهم الأعياد الدينية للمسلمين في مصر والدول العربية وباقي دول العالم.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الفطر المبارك 2024.

وبحسل الحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وأنه سينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.

وأوضح المعهد أن الرأي النهائي لموعد نهاية شهر رمضان 2024 سيكون لدار الإفتاء المصرية، وذلك بعد استطلاع رؤية هلال الشهر الكريم.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في مصر

من المنتظر أن تكون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، ووفقًا للمعهد.

شهر رمضان

بدأ شهر رمضان في عدد من الدول العربية والإسلامية يوم الثلاثاء 12 مارس، وكان الاثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

وأعلنت كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

وأعلنت المملكة الأردنية إن الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان، وهو ما أعلنته المملكة المغربية.

وكشف مركز الفلك الدولي إلى أنه بالنسبة للدول التي تتحرى الهلال يوم الاثنين 8 أبريل 2024، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس لحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يومًا ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر.

أما بالنسبة للدول التي تتحرى الهلال يوم الثلاثاء 9 أبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيًا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأمريكيتين.

و من المتوقع أن تعلن كل هذه الدول رؤية الهلال يومها، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر فيها أيضا.

شهر رمضان يوم الاثنين

هناك بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024، وهذه الدول تتحرى هلال العيد يوم الاثنين 8 أبريل.

وهناك دول أخرى بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، منها إندونيسيا، وماليزيا، وبروناي، والهند، وبنجلادش، وباكستان، وإيران، وعُمان، والأردن، وليبيا، والمغرب، وهذه الدول تتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 29 من شهر رمضان.