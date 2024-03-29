الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

للمرة الثالثة.. تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين لعدم اكتمال النصاب

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، اليوم الجمعة «29مارس2024»عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة للمرة الثالثة، وذلك لعدم حضور(٢٥٪) من الأعضاء المشتغلين طبقا للمادة «٣٥» من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠ بإنشاء نقابة الصحفيين.

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واعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ان المجلس كان قد وجه الدعوة ثلاث مرات للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم «9864» صحفى لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في31/12/2022م، والسنة المنتهية في31/12/2023م، وتقرير مجلس النقابة عن عام ٢٠٢٣م،

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