الجمعة 29 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فاطمة عادل تحيى الليلة ١٣ لـ "هل هلالك".. غداً

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق فعاليات الليلة الثالثة عشرة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء غد السبت، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون،  تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

txt

القومية للفنون الشعبية والسيرك القومي في الليلة ١١ لــ "هل هلالك".. غداً

تفاصيل برنامج هل هلالك 

حيث تحيى الفنانة فاطمة عادل بمصاحية فرقتها الموسيقية، حفل الليلة الثالثة عشرة من برنامج هل هلالك فى نسخته الثامنة، وتشدو بباقة من أشهر أغانى التراث الشعبى .

كما يشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك طوال فترة إقامة برنامج هل هلالك .

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج  .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنه حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق  ٢٢ رمضان .

مواد متعلقة

"خالد نور وولده نور خالد".. مواعيد العرض والقنوات الناقله

مسلسل "فراولة".. مواعيد العرض والقنوات الناقله

"بقينا اتنين".. مواعيد عرض المسلسل والقنوات الناقله

تجليات التهامي ونويرة تستعيد ذكريات تترات دراما رمضان في الأوبرا

مسلسل "لانش بوكس".. مواعيد العرض والقنوات الناقله

نيللي كريم تسوق لمنتجات الطاقة في الحلقة 3 من مسلسل فراولة

نيللي كريم تسوق لمنتجات الطاقة في الحلقة 3 من مسلسل فراولة

مفاجأة تقلب موازين الحلقة الرابعة من مسلسل "خالد نور وولده نور خالد"
الجريدة الورقية