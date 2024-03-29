شعور بالذنب وواجهت الموت 4 ليالِ.. التفاصيل الكاملة لتخلص فتاة البراجيل من حياتها

تباشر الجهات المختصة التحقيقات في واقعة انهاء إحدى الفتيات تدعى رحاب حياتها بـ مادة سامة، في إحدى القرى بالبراجيل في الجيزة.

وتستمع جهات التحقيق إلى أقوال أسرة الفتاة رحاب المتوفاة، للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تجري أجهزة الأمنية تحريات مكثفة حول الحادث.



وبحسب أقوال الجيران فإن السبب إحساس الفتاة بتأنيب الضمير، حيث كانت مخطوبة لعامل في مغسلة، وبعدما فسخت الخطبة، تقدم لها مدير خطيبها السابق في المغسلة، ووافقت على الخطبة، ليشعر خطيبها الأول العامل بالغيرة والحقد، وقام بالتخطيط لقتل مدير المغسلة، وبالفعل قام بشنقه، وألقت قوات الأمن القبض عليه، ومنذ وفاة خطيبها مدير المغسلة وبعض الناس تتهمها بالتسبب في مقتله قائلين: أنتي السبب في موت خطيبك وسجن خطيبك السابق، مما دفعها للتخلص من حياتها.

وتم نقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير مفصل حول الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وكانت أقدمت رحاب على التخلص من حياتها بتناولها مادة سامة عقب نشرها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقول وصيتها الأخيرة، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في قرية البراجيل بالجيزة.

وظهرت رحاب المتوفاة في مقطع فيديو مدته 30 ثانية، وقالت: باعتبار إني بكرة هموت في حادثة، قولوا لأمي في جنازتي متصوتيش، وقولوا لإخواتي أنتم كنتم أعز شيء في حياتي وفي وجودي ومماتي، وبلغوا صحابي إنهم يقفوا على قبري وميصوتوش، ويطلوا كل شوية على أمي وميعيطوش.

وصارعت رحاب الموت خلال 4 ليالٍ قضتها داخل مستشفى قصر العيني، جراء تناولها مادة سامة بعد نشرها مقطع الفيديو، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى مساء أمس، وتم نقل جثمان المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير وافٍ حول الواقعة.

ضربة الموت.. تفاصيل مقتل عامل على يد طالب في بورسعيد

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية بورسعيد، طالب لقيامه بالتعدي على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته.

تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة .

وبسؤال والده موظف بالمعاش قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

ضبط عنصرين إجراميين بـ كوكتيل مخدرات في قنا وأسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "قنا وأسيوط" ، وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة .. تقدر قيمتها المالية بأكثر من 3 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتى أمن (قنا ، أسيوط) قيام عنصرين إجراميين بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا ، وبحوزته (4 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس).

وضبطت الأجهزة الأمنية، (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط ، وبحوزته (74 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,400 كيلو جرام – 3 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (3 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .